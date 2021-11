Recensione Eternals: la Marvel come non l’avete mai vista

Ecco la nostra recensione di Eternals, il film Marvel diretto da Chloé Zhao, che si discosta di gran lunga dalla media degli altri film dell’MCU

TITOLO ORIGINALE: Eternals. GENERE: Azione/fantastico. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Chloé Zhao. CAST: Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Angelina Jolie, Don Lee, Bryan Tyree Henry, Kit Harington, Lauren Ridloff, Barry Keoghan. DURATA: 156 minuti. PROUZIONE: Marvel Studios. DISTRIBUZIONE ITALIANA: Walt Disney Studios Motion Pictures. USCITA: 3 novembre 2021.

Marvel non smetterà mai di stupirci. Eternals è il ventiseiesimo (!) lungometraggio dell’universo supereroistico e nonostante questo riesce ad essere uno dei più innovativi tra tutti quelli che lo hanno preceduto. Non parliamo solamente del foltissimo cast internazionale, della regia della premio Oscar Chloé Zhao o della storia che viene raccontata. Questa volta Kevin Feige e co. hanno deciso di esagerare, andando a toccare temi dalla portata universale, mostrando scene mai viste in un film dell’MCU e ciò ha, secondo noi, dato loro ragione. Ecco a voi la nostra recensione di Eternals! Andiamo con ordine.

La trama | Recensione di Eternals

Gli Eterni sono una razza aliena, proveniente dal pianeta Olympia, mandata sulla Terra 7000 anni fa dai Celestiali. La loro missione è eliminare tutti i Devianti, una razza mostruosa che potrebbe cancellare il genere umano con la loro furia. Gli Eterni non devono però intervenire in nessun’altro conflitto riguardante gli umani, come le guerre o lo schiocco di Thanos. Dopo centinaia di anni di pace, i Devianti riappaiono e ciò costringe gli eroi a ritrovarsi e a combatterli nuovamente, dopo aver passato tantissimo tempo tra gli uomini. Ora che ne sapete di più, addentratevi nella recensione di Eternals!

Unicità | Recensione di Eternals

Lo diciamo senza tanti giri di parole: Eternals è probabilmente il miglior film Marvel e uno dei migliori cinecomic di sempre. Affermato ciò, proviamo anche a dirvi il perché. Eternals si eleva dalla media dell’MCU per diversi motivi. Innanzitutto, l’aver affidato il progetto a un’autrice come Chloé Zhao, che ha girato questo film prima di Nomadland, per cui ha vinto due premi Oscar. La regista lascia il segno in maniera importante, anche se non riesce a trasformare totalmente Eternals da blockbuster a film autoriale. I suoi tratti caratteristici però ci sono, il grande ruolo svolto dalla natura, sia nelle ambientazioni sia nelle riprese stesse, molte delle quali avvenute senza l’ausilio di green screen. Per una persona abituata a tutt’altro, questa scelta ha rappresentato una boccata di ossigeno. Anche una consuetudine dei film Marvel, come i combattimenti, viene completamente stravolta. Solo in rare occasioni gli scontri tra eroe e villain sono stati diversi dalla classica scazzottata con un sacco di effetti speciali. Qui, oltre a quello, abbiamo molto, molto altro. Tutti i poteri dei protagonisti vengono sfruttati alla perfezione e anche la ferocia dei Devianti è resa in maniera ottima, nonostante non sia particolarmente originale.

Diversità | Recensione di Eternals

Forse non possiamo ancora toccare con mano l’impatto che questo film avrà sulle generazioni future per quanto riguarda la rappresentazione e la diversità. Se Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli era stato fondamentale per la comunità asiatica, Eternals lo sarà per moltissime persone. È triste vedere come su alcuni siti di critica quali Imdb e Rotten Tomatoes il film sia stato giudicato negativamente prima della sua uscita solo perché uno dei protagonisti è omosessuale e ha un figlio adottivo. Speriamo tutti che Eternals piaccia a più persone possibili e che riesca in quello che è il suo chiaro intento: ispirare chiunque, senza limiti di genere, orientamento sessuale, identità o handicap, a fare il proprio meglio, mostrando loro l’esempio migliore che si possa chiedere, quello di un supereroe.

Il bene e il male | Recensione di Eternals

La vera peculiarità di questa pellicola sono i temi trattati, in particolare la sfumatura della dicotomia bene/male. La Marvel ci ha sempre abituato alla facilità di riconoscere chiaramente chi fosse l’eroe e chi il nemico: le loro motivazioni erano ben diverse, le loro caratterizzazioni anche e spesso ci si ritrovava a fare i conti con un villain dallo spessore relativamente basso, in quanto doveva essere l’eroe a brillare. In Eternals la situazione è molto più grigia di qualsiasi altro film dell’MCU. Senza spoilerare nulla, sappiate solo che sarà veramente difficile schierarvi dalla parte dei protagonisti e se lo farete, avrete comunque dei dubbi che vi tormenteranno. Il film regala una serie di twist, già dall’inizio della pellicola, che rendono la nostra lettura della vicenda disorientante. Mai come oggi siamo di fronte a dubbi riguardo la moralità, l’umanità intesa come appartenenza, il ruolo della famiglia e dell’amore. Tutti i temi toccati sono sì in un contesto fantastico ed eccezionalmente mitologico, ma forse per la prima volta un lungometraggio Marvel eccelle proprio perché completamente diverso dagli altri, non solo perché è realizzato meglio.

Un film non per tutti | Recensione di Eternals

Un’altra cosa che caratterizza fortemente questo film è il pubblico a cui si rivolge. Diversamente da quanto Marvel ci ha abituato, Eternals non è affatto un prodotto per bambini. Nonostante non manchi il classico umorismo, esso non prevale sulla storia come accade in pellicole come Thor: Ragnarok o i Guardiani della Galassia. Anche i temi trattati sono di un livello lontanissimo da quello di un ragazzino abituato alle scazzottate di Iron Man o Captain America. Un bambino può innamorarsi degli Eterni, non vi sono dubbi, ma molto probabilmente farà fatica ad apprezzare al 100% questo film come gli altri. Questo non è a tutti i costi un difetto, ma rappresenta una scelta ben precisa fatta dai Marvel Studios: hanno deciso di intraprendere la strada più difficile possibile e speriamo che il pubblico gli renda onore per questo.

Conclusioni

Eternals si eleva dalla media dei film Marvel e lo fa innovando ogni aspetto. Chloé Zhao ci regala una storia mozzafiato, piena di colpi di scena, di immagini che rimarranno indelebili nella nostra mente e ridefinisce in parte un universo che non sembrava poter espandersi ancora. Ma come ci ha sempre abituato la casa delle idee, c’è sempre posto per delle sorprese. Gli Eterni torneranno e noi non vediamo l’ora.

Questa era la nostra recensione di Eternals. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto Eternals? Fatecelo sapere nei commenti!

8.8 Punti a favore Il tocco unico di Chloé Zhao

Il tocco unico di Chloé Zhao Lo spessore dei temi trattati

Lo spessore dei temi trattati Punti a sfavore Non è un film per bambini

