Recensione Unpacking: come passare una domenica pomeriggio

Questo articolo voleva essere una recensione, ma è diventato più che altro un flusso di coscienza: scopriamo insieme perché dovete assolutamente prendervi due ore e giocare Unpacking

Ci sono videogiochi che riescono a lasciare il segno in meno di un pomeriggio. Il primo esempio che ci viene in mente, scrivendo queste parole, è decisamente Gris, ma non è l’unico. Lost Words: Beyond the Page, Hoa o When The Past Was Around sono gli ultimi in ordine cronologico che abbiamo trattato qui su tuttoteK e si possono riassumere, sebbene appartengano a generi completamente diversi, sotto il termine “esperienza”. Di breve durata, ma significativi e che lasciano un segno indelebile nell’animo di chiunque vi si approcci. Ma parlando d’altro: avete mai traslocato?

Abbiamo recentemente avuto modo di passare un gradevole pomeriggio di domenica con Unpacking. Sviluppato da Witch Beam ed edito da Humble Bundle, potremmo asetticamente definirlo come un “simulatore di trasloco”. Se non fosse che al di sotto di questa superficie arida e meramente contenutistica, si nasconde proprio una di quelle “esperienze” di cui vi parlavamo in apertura. Preparatevi un tè, prendete una coperta e sedetevi accanto a noi: vi parliamo di Unpacking, in questa recensione.

Una… recensione?

Scrivere la recensione di un titolo come Unpacking è davvero difficile, perché mettere in fila le parole e cercare di descriverci le emozioni che abbiamo provato in quel paio d’ore che abbiamo passato sul titolo è quanto mai complesso, se non letteralmente impossibile. La bellezza di titoli simili (ops, perdonateci, “esperienze” simili) è che ciascuno di noi li vive proiettandoci dentro vissuti, timori, ansie e paranoie. Capirete bene quindi che cercare di darne una descrizione anche solo parzialmente oggettiva è alienante e spersonalizzante… quindi non lo faremo.

Se dobbiamo guardare il semplice contenuto, però, Unpacking è un titolo che ci mette fra le mani la gestione di tutti i traslochi che la nostra anonima protagonista si troverà a vivere dal 1997, quando era ancora una bambina, al 2018, giovane adulta lavoratrice. Il gameplay è semplice ed intuitivo: ad ogni sessione ci ritroveremo a dover sistemare un determinato quantitativo di stanze, piene di scatoloni ricolmi degli oggetti personali della protagonista. Il nostro compito sarà quindi cliccare sugli scatoloni e tirar fuori tutto, pezzo dopo pezzo, e smistarli nelle varie stanze a nostra disposizione.

La carta igienica dove andrà? | Recensione Unpacking

La carta igienica andrà in bagno, i vestiti andranno sistemati all’interno dell’armadio, le librerie si riempiranno man mano di libri, gadget e videogiochi, la cucina di sale, zucchero e spezie. Ogni oggetto ha una sua collocazione e, qualora dovessimo sbagliare, sarà il gioco a segnalarcelo una volta terminati gli scatoloni. Nessuna difficoltà, solo due ore di completo relax e tranquillità pad (o mouse) alla mano.

Se togliamo le semplici azioni che effettueremo col pad, però, Unpacking è, ovviamente, molto di più. Unpacking è una storia di vita. In questo caso, la vita è quella dell’anonima protagonista, ma potrebbe essere quella di ciascuno di noi. Dalla stanzina in casa con i genitori, piena di peluche e giocattoli (che instancabilmente si porterà dietro ad ogni trasloco) e facezie da piccole donne ancora in sviluppo, all’età dell’università vissuta in un appartamento condiviso con altre persone. Dal vivere una relazione tossica con un uomo che non ti permette neanche di appendere il tuo diploma artistico, ma te lo fa nascondere sotto il letto, alla rottura e al ritrovarsi di nuovo, inesorabilmente sole. Fino alla scoperta del proprio orientamento sessuale e alla nascita, in età adulta, della propria identità completa.

Anonima quanto universale | Recensione Unpacking

Tutti step che, nel corso di quella domenica pomeriggio che abbiamo passato con Unpacking, ci siamo ritrovati a vivere noi stessi con quella protagonista di cui sembra non sappiamo niente. In realtà, attraverso i suoi oggetti, le sue stanze, i suoi ricordi, è come se diventasse parte di noi. O forse è il contrario, ed è il giocatore a diventare tutt’uno con una ragazza senza nome, ma con così tante memorie e così tanto da raccontare che quasi ci è dispiaciuto vedere quei dannati titoli di coda.

Unpacking riesce a miscelare sapientemente semplici elementi da puzzle game ad un’esperienza narrativa di breve, ma intensa durata. Non sfocia in teorie sui massimi sistemi, ma cerca di riassumere una vita tramite sensazioni e ricordi. Il tutto con una tranquillità quasi surreale, una sensazione di incrollabile dolcezza e inestinguibile senso di appartenenza. Appartenenza ad una storia che a prima occhiata può sembrare frivola, ma ha così tanti risvolti reali che è praticamente impossibile che non vi ritroviate in almeno uno di questi. Appartenenza ad una vita fatta di cambiamenti, voluti o meno, di transizioni e perché no… di traslochi.

Cos’altro dire? Giocatelo.

Non abbiamo molto altro da dire in calce a questa recensione di Unpacking. Vogliamo soltanto consigliarvi quest’esperienza che, al di là del voto numerico, puramente fine a se stesso, ha saputo regalarci davvero tante emozioni e punti di contatto in sole due ore. La vita narrata in Unpacking non è la nostra, né di chi vi scrive, né di chiunque altro abbia giocato il titolo. Ha però frammenti, ricordi, traumi, gioie e delusioni che ricorderanno, a ciascuno di voi, un pezzettino della vostra. Uno scatolone dietro l’altro.

Vi ricordiamo che Unpacking è ora attualmente disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch, e che se siete abbonati ad Xbox Game Pass potete giocarlo in modo completamente gratuito. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!