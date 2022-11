Recensione Boris 4: un ritorno attesissimo e molto riuscito

La recensione di Boris 4. Il grande ritorno della fuoriserie italiana: un revival molto convincente, che celebra il passato, ma guarda anche al presente

TITOLO ORIGINALE: Boris 4. GENERE: Commedia. NAZIONE: Italia. REGIA: Luca Vendruscolo, Giacomo Ciarrapico. CAST: Francesco Pannofino, Alessandro Tiberi, Caterina Guzzanti, Carolina Crescentini, Pietro Sermonti, Antonio Catania, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi, Alberto Di Stasio, Luca Ambrosino, Carlo De Ruggieri, Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo, Andrea Sartoretti. DURATA: 8 episodi. DISTRIBUTORE: Disney Plus. USCITA: 26 ottobre 2022.

A distanza di più di dieci anni dalla terza stagione, la mitica Boris torna con un revival prodotto da Disney Plus che riunisce la troupe del regista René Ferretti in una nuova produzione. Una serie attesissima dagli spettatori, impazienti di rivedere tutti i personaggi che hanno reso iconica la fuoriserie italiana. Boris 4 si compone di otto episodi, tutti della durata di mezz’ora circa, e vede il ritorno del cast delle tre stagioni quasi al completo. Manca Roberta Fiorentini, la mitica Itala, scomparsa nell’ottobre 2019 dopo una lunga malattia. L’intera stagione è invece dedicata a Mattia Torre, uno dei tre sceneggiatori originali, venuto a mancare anche lui nel 2019 e debitamente omaggiato all’interno della serie tramite il personaggio di Valerio Aprea.

La trama | Recensione Boris 4

Come detto, nella quarta stagione di Boris ritroviamo la troupe, quasi al completo, de Gli occhi del cuore. René Ferretti si trova alla guida di un ambizioso progetto internazionale riguardante la vita di Gesù e dopo alcune problematiche si ritrova a dover lavorare nuovamente con lo staff con cui ha firmato Gli occhi del cuore. Molte cose, però, dall’epoca sono cambiate: Stanis e Corinna ora sono marito e moglie e insieme vogliono assumere la guida del progetto, mentre Alessandro, lo stagista sfruttato delle prime stagioni, è ora il supervisore per la piattaforma internazionale che deve produrre la nuova serie di Renè.

Il trailer | Recensione Boris 4

Un ritorno toccante e divertente | Recensione Boris 4

Era tanto attesa, e dobbiamo dire che Boris 4 non ha decisamente deluso le aspettative. La fuoriserie torna con tutta la sua carica irriverente, riportando in scena vecchi schemi, ma introducendo anche nuove dinamiche che hanno reso fresca e attuale questa quarta stagione. Questo revival non è un semplice tuffo nel passato, ma Boris 4 sa mantenere l’equilibrio tra l’omaggio alle stagioni precedenti e novità tutte da scoprire. In particolare, la nuova stagione della serie distribuita da Disney Plus si mostra al passo coi tempi introducendo tutta una serie di questioni relative al lavoro con una piattaforma internazionale, elementi che arricchiscono il racconto e danno spunto per sketch e riflessioni.

Non solo risate, perché Boris 4 sa regalare anche i suoi momenti toccanti. Dal funerale di Itala alla presenza di Valerio Aprea come fantasma in onore del compianto Mattia Torre: Boris si conferma spontanea e delicata, un regalo per tutti i fan che hanno atteso con pazienza e sono stati debitamente ricambiati. Il cast delle prime tre stagioni torna pressoché al completo e possiamo nuovamente ammirare le sfuriate di Renè, gli sproloqui di Stanis, i deliri di Mariano e tutti quegli elementi che hanno reso Boris una serie iconica.

Questa quarta stagione era attesa con un miscuglio di trepidazione e paura dai fan, curiosi di scoprire come Boris si sarebbe adattata ai tempi e nuovi e soprattutto avrebbe mantenuto tutta la sua inconfondibile carica. Gli otto episodi che costituiscono revival hanno confermato che Boris è una serie semplicemente unica, una vera e propria pagina di storia della televisione italiana.

Un finale coi fiocchi

L’attesa, dunque, è stata ripagata. Boris 4 ci consegna un finale probabilmente migliore sia della terza stagione che del film, un epilogo che rimette ogni cosa al posto giusto e soprattutto rende onore al mitico Renè Ferretti, che finalmente ottiene ciò che, in fondo, ha sempre desiderato. Era tutt’altro che scontata la buona resa di questo revival, e invece il risultato finale è stato decisamente positivo. Boris 4 è un grande regalo per tutti i fan e una dimostrazione che in Italia, per dirla con le parole di Renè, “un’altra televisione è possibile”. Negli ultimi anni ce ne stiamo accorgendo, con le produzioni nostrane che hanno decisamente alzato il proprio livello, e Boris è stata tra le prime a farlo, confermandosi anche a più di dieci anni di distanza come uno dei migliori prodotti seriali di sempre mai realizzati in Italia.

9 Un revival coi fiocchi Punti a favore Più di un revival: Boris 4 non si limita a omaggiare le stagioni precedenti, ma introduce anche nuove tematiche molto ben affrontate

Più di un revival: Boris 4 non si limita a omaggiare le stagioni precedenti, ma introduce anche nuove tematiche molto ben affrontate A distanza di più di dieci anni, la serie non perde tutta la sua carica e ci regala altri momenti indimenticabili

A distanza di più di dieci anni, la serie non perde tutta la sua carica e ci regala altri momenti indimenticabili La chiusura perfetta per una delle migliori serie italiane di sempre Punti a sfavore Nessun lato negativo da segnalare

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.