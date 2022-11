Canon: ritorna il Winter Cash Back fino al 10 gennaio

Canon rilancia il Winter Cash Back rivolto anche alle mirrorless full-frame del sistema EOS R e disponibile fino al 10 gennaio 2023

Canon annuncia la nuova campagna promozionale Winter Cash Back che permetterà di approfittare delle migliori offerte del brand da oggi, fino al 10 gennaio 2023. Grazie a questa iniziativa gli utenti potranno approfittare di un rimborso fino a 450 Euro acquistando presso i rivenditori autorizzati uno dei prodotti inclusi nell’iniziativa tra cui le fotocamere mirrorless full-frame e le lenti del Sistema EOS R o le fotocamere reflex della gamma EOS progettate per risultati professionali a ogni scatto.

La promozione Winter Cash Black è stata pensata da Canon per rispondere alle esigenze di chi desidera rinnovare e migliorare il proprio corredo fotografico o per chi, in vista del Natale, desidera fare o farsi un regalo ad alto livello tecnologico in ambito fotografico.

Canon Winter Cash Back: le fotocamere incluse

Fiore all’occhiello dell’iniziativa la fotocamera mirrorless full frame EOS R5 caratterizzata da tecnologie all’avanguardia di cui fotografi e filmmaker non potranno più fare a meno: scatta splendide foto full frame da 45 megapixel catturando dettagli intricati e consente riprese video in 8K in formato raw. Al centro della promozione anche EOS R una fotocamera mirrorless full-frame compatta che offre un incredibile livello di dettaglio, ideale per chi è sempre in movimento e EOS RP dal design piccolo e leggero, è progettata per i viaggiatori e la fotografia di tutti i giorni.

Per quanto riguarda le reflex, il Cash Black Canon include EOS 5D Mark IV, una fotocamera completa progettata per lavorare in qualsiasi occasione capace di catturare qualsiasi sfumatura colore e dettaglio, EOS 6D Mark II, versatile e performante è concepita per garantire risultati professionali per liberare la creatività. La promozione si estende oltre comprendendo anche EOS 90D, un equilibrio perfetto tra velocità, qualità dell’immagine e portabilità, perfetta per gli scatti naturalistici e sportivi.

Inclusi nella promozione, anche un’ampia scelta di obiettivi RF che offrono grandi opportunità creative per arricchire e completare la propria dotazione tecnica.

