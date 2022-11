Creative Sensemore Air: sensibilità a portata d’orecchio

Creative Technology, annuncia Creative Sensemore Air, gli auricolari true wireless ad alte prestazioni che consentono di ascoltare più che mai l’ambiente circostante, senza compromettere la qualità dell’audio. La nuova tecnologia Sensemore, aiuta ad affrontare i fastidiosi inconvenienti associati agli auricolari: poiché sono in-ear e, bloccano gran parte del canale uditivo, di solito si tende a rimuovere gli auricolari in varie situazioni quotidiane, per esempio quando si inizia una conversazione.

Con Creative Sensemore Air questo non è più un problema, poiché è possibile avere il pieno controllo sul livello dei suoni ambientali che si vuole sentire. Con la modalità Sensemore, che è 5 volte più sensibile della modalità Ambient, è possibile ascoltare molto di più le voci e gli altri elementi ambientali, che vengono amplificati con maggiore chiarezza. Come aggiunta, se impostato su un’intensità più elevata, potrebbe anche giovare alle persone con lievi carenze uditive.

La modalità Ambient, può essere utilizzata quando si desidera ascoltare al meglio la propria musica pur essendo consapevoli dell’ambiente che li circonda, per esempio mentre fanno jogging lungo una strada trafficata. Al contrario, per escludere il mondo e immergersi completamente nella musica, si può fare affidamento sulla modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC). L’intensità di tutte e 3 le modalità è completamente regolabile tramite la pratica app Creative.

Dotato di una custodia di ricarica tascabile molto più piccola del resto della gamma true wireless, Sensemore Air è il modello ancora più tascabile. Nonostante le dimensioni ridotte, è in grado di mantenere elevata la durata della batteria che è diventata il segno distintivo della serie: fino a 10 ore con una singola carica e 35 ore in totale con la custodia di ricarica. Inoltre, è possibile ottenere fino a 2 ore di durata della batteria con soli 10 minuti di ricarica e, la custodia può essere ricaricata con pad wireless compatibili con Qi.

Creative Sensemore Air possiede tutte queste fantastiche funzionalità che lo rendono paragonabile a modelli di fascia alta molte volte il suo prezzo:

Sim Wong Hoo, CEO di Creative Technology, ha dichiarato:

Sensemore Air è destinato al mercato di massa per tutti gli utenti che apprezzano la comodità di un audio eccezionale e portatile con un lungo tempo di riproduzione; ha un prezzo competitivo per adattarsi a questo segmento di mercato. Sensemore Air non è un apparecchio acustico ma può aiutare la maggior parte delle persone con deficit uditivo allo stadio iniziale. Potrebbe far risparmiare loro migliaia di dollari, per non parlare delle centinaia di dollari necessarie per le consultazioni degli audioprotesisti. Sensemore Air, al prezzo di soli 99,99 euro, è una scelta ovvia.