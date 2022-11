Zerocalcare: il titolo della nuova serie sul Netflix dal 2023

Zerocalcare e Netflix continuano la loro collaborazione annunciando la nuova e attesissima serie che sarà disponibile dal 2023

Dopo il grande successo di Strappare lungo i bordi, la prima serie TV animata del fumettista Zerocalcare, continua la collaborazione con Netflix con la produzione di una nuova serie TV.

Il pubblico se la aspettava, perchè la prima serie, uscita esattamente un anno fa, è stata davvero un esperimento riuscito alla perfezione, prodotto seriale italiano già nelle eccellenze degli ultimi anni che ha coinvolto anche chi non conosceva il fumettista romano e i suoi lavori.

Zerocalcare: il titolo della nuova serie e quando vederla

Netflix pubblica le tavole originali della nuova serie di Zerocalcare e annuncia il titolo che sarà Questo mondo non mi renderà cattivo e sarà disponibile dal 2023. Ancora un po’ di attesa quindi, ma al meno possiamo vedere in anteprima le tavole originali che ci danno direttamente la notizia, come è nello stile di Zerocalcare.

Le tavole rispondono anche ad alcuni dubbi che circolavano ormai da mesi, ovvero si tratta di una nuova serie, non di una seconda stagione di Strappare lungo i bordi e ci troviamo quindi davanti ad un progetto totalmente nuovo e originale. La serie sarà composta di 6 episodi della durata di trenta minuti e già dal titolo ci rendiamo conto che ci troveremo dentro le tematiche più tipiche dell’autore. Il titolo è un mantra che l’autore si ripete spesso quando si trova senza una via di fuga nella vita e ci fa quindi pensare che anche questa serie entrerà in profondità di tematiche e emotività, come vale per le graphic novel.

Netflix nel comunicato ufficiale aggiune anche che questa serie vedrà il ritorno di alcuni personaggi e soprattutto dell’Armadillo che sarà ancora una volta doppiato da Valerio Mastrandrea, che aveva fatto davvero un ottimo lavoro nella serie precedente.

Non ci resta quindi che attendere la data di uscita ufficiale di Questo mondo non mi renderà cattivo e nel frattempo goderci il fumetto che Zerocalcare ha pubblicato tramite Netflix per annunciare il titolo.

