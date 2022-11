Joker: arriva il ban su Twitch per il noto content creator

Tramite le sue storie Instagram, il noto YouTuber e Streamer Joker ha confermato il suo ban dalla piattaforma di Twitch: scopriamo insieme tutti i dettagli

La piattaforma di Twitch e la sua community, sia italiana sia internazionale, è cresciuta a dismisura negli ultimi anni diventando, inevitabilmente, il punto di riferimento per tutti gli appassionati di Streaming e videogiochi. Diretta proprietà di Amazon, Twitch consente a tutti i possessori di Amazon Prime di sottoscrivere un abbonamento, a titolo completamente gratuito, che va a sostituirsi a quelli normalmente disponibili per i vari canali. E che cosa potrà mai andare storto, nel mondo di internet, quando si parla di abbonamenti, soldi e… bot?

In questi ultimi giorni, infatti, nella community del sito viola non si è fatto altro che parlare degli abbonamenti bot: cosa sono? Si tratta sostanzialmente di abbonamenti Prime che vengono generati utilizzando dei bot, raggruppati e donati in grande quantità a uno specifico streamer. Come è ovvio che sia, Twitch non permette determinate pratiche e punisce chi ne fa uso con lo strumento più banale, ma sempre più utile, che ha a disposizione: il ban del canale. Lo stesso trattamento sembra averlo ricevuto anche Joker, noto streamer italiano e fratello di Cicciogamer89, che dopo uno shadowban (che non permette agli utenti di trovare il canale affetto tramite i motori di ricerca, ma di raggiungerlo solo tramite link diretto) e aver perso la partnership con Twitch, si è ritrovato direttamente bannato.

Joker e il ban su Twitch: fra lamentele e pretese di chiarezza

Il tutto è stato confermato dallo stesso Joker tramite il suo profilo Instagram, ma il content creator non è stato l’unico ad essere “cacciato” da Twitch negli scorsi giorni. Gli streamer, comunque, al netto di tutto, lamentano più che altro la difficoltà nel contattare l’assistenza della piattaforma e il fatto che non siano stati minimamente avvisati di un provvedimento simile, che, ovviamente, mette a rischio anche le loro entrate economiche mensili.

Vedremo se nelle prossime ore Joker riuscirà a contattare l’assistenza di Twitch per risolvere questa questione del ban, intanto ad ora il canale è irraggiungibile da qualsiasi motore di ricerca e, se provate ad accedere tramite link diretto, otterrete la schermata che vedete sulla destra a metà articolo. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa querelle qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!