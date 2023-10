Yu Yu Hakusho: Netflix annuncia la data d’uscita del live action

Netflix ha annunciato la data d’uscita di Yu Yu Hakusho, live action basato su un popolare anime degli anni ’90 trasmesso in Italia inizialmente col titolo Yu Yu e in seguito con l’originale Yu Yu Hakusho

Con 112 puntate suddivise in quattro stagioni e due lungometraggi d’animazione, l’anime Yu Yu Hakusho è dapprima andato in onda dal 1992 al 1997, per poi venir ripescato dal Italia 2 nel 2022, mandando spesso gli episodi in replica. Il successo della serie ispirata all’omonimo manga è comunque stato globale, tanto da convincere Netflix a produrre un live action.

Proprio durante il Netflix Japan Festival 2021, è stato annunciato il live action di Yu Yu Hakusho, che avrebbe dato una versione nuova al manga e all’anime. Sono trascorsi due anni dall’annuncio, e finalmente Netflix ha fatto sapere quando la data di pubblicazione della serie: sarà rilasciato sulla piattaforma di streaming il 14 dicembre 2023.

Nuovo live action per Netflix: la data d’uscita di Yu Yu Hakusho

Reduce dal successo del live action di One Piece, Netflix non si ferma e cavalca l’onda del personificare gli anime che presentano elementi fantastici, combattimenti e legati a sani principi morali, come l’amicizia e l’amore. In tutto ciò rientra anche Yu Yu Hakusho, che dal 14 dicembre ci terrà compagnia e ci mostrerà il regno dell’aldilà, con tutti i problemi ad esso collegati.

Nel farlo, non possiamo non contare sul protagonista della saga, Yusuke Urameshi, (Takumi Kitamura) un bullo di quartiere che non ha rispetto né per le regole, né per le autorità. Nonostante ciò un giorno si sacrifica per salvare un bambino che sta per essere investito da un’auto. Nell’aldilà questo sacrificio gli viene riconosciuto e, per una serie di tragicomici eventi, inizia ad investigare sulle attività paranormali sulla Terra, acquisendo poteri sovrannaturali per combattere le entità oscure. L’attore protagonista in un’intervista a IGN ha manifestato il suo entusiasmo per lo show realizzato da Netflix, che non possiamo che condividere.

