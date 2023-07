La Ruota del Tempo: il film prequel animato in lavorazione

La serie la Ruota del Tempo avrà un film prequel animato. Intitolato La Torre Bianca; ecco tutti i dettagli della lavorazione rivelati da iwot Productions e Squeeze Studios

Dopo la conferma ufficiale della seconda stagione della serie Fantasy, La Ruota del Tempo; la iwot Productions e Squeeze Studios, hanno rivelato in esclusiva, la lavorazione un film prequel animato La ruota del tempo, intitolato La Torre Bianca. Il nuovo film si basa sul racconto originale di Zach Stentz (già noto per essere il creatore di Jurassic World: Camp Cretaceous, e lo sceneggiatore di X-Men: First Class e Thor). Una storia al femminile sul potere e la forza delle donne Aes Sedai, le uniche in grado di incanalare l’Unico Potere.

La Ruota del Tempo: le rivelazioni di Zach Stentz sul prequel La Torre Bianca

Ancora in lavorazione, La Torre Bianca al momento non dispone di una trama o un possibile cast ufficiale. Secondo fonti esterne; il prequel animato non avrà legami di distribuzione con la serie La Ruota del Tempo (presente sulla piattaforma Prime Video). Prodotto da Rick Selvage e Larry Mondragon di iowot productions; e da Zack Stentz di Electric Brain Entertainment; ecco di seguito le rivelazioni di Zach Stentz in merito al prequel animato:

Fin da piccolo e per tutta la vita sono fan del mondo creato da Robert Jordan. In particolare La torre bianca, che mostra la misteriosa fratellanza di donne Aes Sedai come residenza, scuola e fortezza. È stato realizzato un sogno quando mi è stat offerta l’opportunità di creare una nuova storia che si svolge in un ambiente iconico. Sarà immediatamente familiare ai fan della Giordania in tutto il mondo.

Tratto dall’omonima serie di romanzi fantasy di Robert Jordan e Brandon Sanderson; La Ruota del Tempo è una serie Fantasy che muove la sua storia in un mondo post-apocalittico. Ambientato in un mondo spaccato a metà; la magia incentrata sulla terra, può essere usata dalle sole donne.

Qui si svela protagonista Moiraine (interpretata da una magnetica Rosamund Pike) impegnata a scoprirequale dei suoi seguaci sia il Drago Rinato in grado di affrontare una grande minaccia. Alla guida di un gruppo di sole donne; Moiraine avrà l’arduo compito di dirigersi una pericolosa missione intorno al mondo diviso.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.