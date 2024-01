Genoa-Lecce: dove vedere la partita?

La Domenica di Serie A presenta un bellissimo lunch match: dove vedere Genoa-Lecce, partita valida per la giornata 22? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo

I diritti televisivi sono diventati parte integrante di un mondo, quello del calcio, che viaggia a pieno regine. La programmazione della Serie A è ormai suddivisa tra due piattaforme, rispettivamente Sky e DAZN. Quest’ultima vanta poi la piena esclusività dell’intero palinsesto. Se per la società calcistiche ciò rappresenta un vantaggio per una questione di introiti, lo stesso non si può dire per i tifosi, i quali si ritrovano a dover cercare innumerevoli informazioni per scoprire ogni singolo dettaglio. Questo articolo ha dunque uno scopo ben preciso: spiegare dove poter vedere Genoa-Lecce e chi potrebbe scendere, verosimilmente, in campo.

La giornata 22 presenta uno scontro diretto importante, tra due squadre che stanno conducendo una buona stagione e che pensano sì al presente, ma anche al futuro, consapevoli dei loro mezzi.

Dove vedere Genoa-Lecce: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Il lunch match della giornata 22 di Serie A mostra Genoa e Lecce. Il Grifone, undicesimo in classifica, ha raccolto 25 punti e giunge da due vittorie e tre pareggi, segno di uno stato di forma molto importante. I salentini sono quattordicesimi a quota 21, ma lo score non è affatto positivo: due sconfitte, un pareggio e altri due ko. Una sfida che si preannuncia interessante, scopriamo dove poter vedere Genoa-Lecce, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra pochi anni, è attualmente il “fiore all’occhiello” per quanto riguarda le partite di Serie A. Proprio su DAZN è infatti possibile visionarle tutte, dalla prima all’ultima. Il ricco palinsesto si impreziosisce con i match di Serie B e con gli inconntri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di prendere due strade: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 €, oppure il pacchetto plus al costo di 45,99 €, dando la possibilità di usufruire del servizio da due dispositivi contemporaneamente. Basterà cliccare sul link diretto e finire sul sito ufficiale.

Per ciò che concerne Sky, il pacchetto calcio e sport è molto vasto, seppur la programmazione della Serie A presenti dei “paletti”. Sono infatti soltanto tre le partite che vengono trasmesse per ogni giornata, ma il quadro si arricchisce con le gare di calcio femminile e gli incontri dei club esteri; in più c’è la possibilità di gustarsi Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Oltre alla tematica calcistica ci sono anche Tennis, NBA, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili tramite il link che si ricollega direttamente a NOWTV.

Conclusa la questione piattaforme, eccoci arrivati alla risposta definitiva: Genoa-Lecce sarà trasmessa su Sky. Si scenderà in campo Domenica 28 Gennaio ore 12:30, teatro dell’incontro è lo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN durante la navigazione su internet.

Prendete il telecomando e accomodatevi sul divano, in alternativa scaricate l’app ed effettuate l’accesso.

Genoa-Lecce, probabili formazioni

Voglia di conferme e desiderio di stupire ancora.

Di seguito le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Sabelli; Spence, Thorsby, Strootman, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.

Chi riuscirà ad avere la meglio sull’avversaria? Dateci un vostro parere. Per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it!