War Is Over canditato nella categoria Cinema del reale ai Nastri d’Argento 2022

Il documentario di Stefano Obino, War Is Over; ottiene la candidatura ai Nastri d’Argento 2022, nella categoria Cinema del reale. Un vero inno alla vita, fatto di speranze verso il futuro

Presentato nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città, nel corso dell’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma; il documentario War Is Over di Stefano Obino, ottiene la candidatura ufficiale ai Nastri d’Argento 2022; in qualità di Cinema del reale.

Un viaggio vivido e intenso, sulla resilienza alla scoperta del Kurdistan iracheno, un’ area profondamente colpita dal durissimo conflitto contro l’Isis, che nonostante le mille difficoltà, ancora si scorge un alito di vita.

Non il classico documentario, quanto un racconto di speranza e modo di vedere le cose; un inno alla vita e di “ricostruzione” nel quotidiano.

War Is Over: la rinascita dai frammenti

Il racconto di una madre che si muove tra i frammenti di una città distrutta; mostrando agli spettatori, un viaggio di ricostruzione fatto di cose semplici. Uno sguardo discreto, ma mai distante, di una città che non vuole arrendersi, tentando di proseguire nonostante avversità.

I disastri della guerra fanno spazio ad un’ampia piscina, animata dalle risate di giovani che nuotano. Un campo profughi si trasforma in una città scandita dalla vita, dove si ordina una pizza a domicilio dalla propria tenda, o ci si riunisce per guardare una partita di calcio assieme agli amici.

La magnificenza dell’Arte, trasforma una vecchia fabbrica di tabacco in una fucina di giovani creativi.

Un uso sapiente di immagini e suoni, in grado restituire dignità e scardinare i luoghi comuni della guerra, tramutando la violenza in bellezza.

Il film è stato prodotto dallo stesso Stefano Obino e da Tania Masi con la collaborazione della ONG Aispo (Associazione Italiana per la Solidarietà tra i popoli), che ricostruisce strutture sanitarie sul territorio curdo e fornisce formazione sanitaria alla popolazione locale al fine di gestire la situazione oltre l’emergenza.

Tale collaborazione con Aispo ha consentito l’accesso a strutture e luoghi, a cui altrimenti sarebbe stato impossibile arrivare.

