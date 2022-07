Da non perdere!

La sezione Arti Visive sottolinea il rapporto tra il festival e l’arte contemporanea . Sarà possibile visitare Urpflanze, mostra personale di Giovanni Frangi, che mostra l’amore dell’artista per il paesaggio e la natura. È proprio con questa mostra presso la Sala dell’Edicola del Museo che si è aperta ufficialmente l’ottava edizione della manifestazione.

Saranno proprio questi due registi a decretare il vincitore del Premio Guttuso per la pittura animata.

In seguito ci sarà un omaggio speciale alla regista francese Florence Miailhe , maestra nel realizzare con tempere, pastelli o sabbia scene direttamente sotto la camera, attraverso un processo di copertura.

Il Premio Guttuso è stato istituito lo scorso anno per poter omaggiare uno dei principali esponenti del neorealismo pittorico.

L’ ingresso al festival è gratuito e durante questi tre giorni verranno presentati 20 cortometraggi realizzati con la tecnica pittorica, che parteciperanno al concorso per il Premio Renato Guttuso .

Il format della prima parte di Animaphix-International Animated Film Festival, sarà la Pittura Animata , che promuove la produzione, la conoscenza e la diffusione del cinema d’animazione artistico nella sua forma pittorica. Infatti, non a caso, la pittura è stata la forma più espressiva e sperimentale del Novecento.

Torna in Sicilia, per l’ottava edizione Animaphix, il festival dedicato all’animazione autoriale internazionale. Quest’anno, il festival diventa doppio

