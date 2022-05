Jurassic World – Il Dominio: il 31 maggio esclusiva anteprima a Roma

Martedì 31 maggio alle ore 21 si terrà a Roma l’anteprima di Jurassic World – Il Dominio: scopri come partecipare!

Martedì 31 maggio alle ore 21 presso il The Space Cinema Moderno di Roma, si terrà un’anteprima assoluta per il pubblico di Jurassic World – Il Dominio di Colin Trevorrow. L’evento è organizzato da Fondazione Cinema per Roma, Alice nella Città e Universal Pictures International Italy. Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire da giovedì 2 giugno, una settimana prima dell’uscita statunitense. L’anteprima è a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili con prenotazione. Scopriamone di più!

Jurassic World – Il Dominio: l’anteprima

Per l’anteprima aperta al pubblico presso il The Space Cinema Moderno di Roma, che si svolgerà martedì 31 maggio alle 21, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, sarà necessario prenotarsi scrivendo una mail all’indirizzo prenotazioni@romacinemafest.org a partire dalle ore 9 di venerdì 27 maggio, indicando nell’oggetto “prenotazione Jurassic World – Il Dominio” e riportando i nominativi dei partecipanti (massimo due per ciascuna mail); oppure rispondere alla call di Alice nella città che sarà promossa attraverso i suoi canali social ufficiali.

La proiezione di Jurassic World – Il Dominio sarà anticipata, sabato 28 e domenica 29 maggio (ore 10-18), da un evento speciale a ingresso libero che si svolgerà in una location d’eccezione, le Terme di Caracalla. L’imponente complesso archeologico si trasformerà nel campo base del “Department of Prehistoric Wildlife”, l’organizzazione globale che pubblica report aggiornati su incontri avvenuti con i dinosauri. Lo spazio ospiterà un’area di studio dove adulti e bambini potranno entrare nel mondo di Jurassic World – Il Dominio e vivere un’esperienza davvero “giurassica”. Il pubblico potrà approfondire, eseguire rilevamenti e interagire con i dinosauri. Universal Pictures International Italy intende così regalare un’emozione concreta ai fan della saga, costruendo un evento unico nel cuore della città grazie anche alla collaborazione con lo studio Amblin Entertainment di Steven Spielberg.

L’anteprima di Jurassic World – Il Dominio è davvero un’occasione da non perdere per i fan più accaniti! Siete in attesa del capitolo conclusivo della saga di Jurassic World? Avete visto gli altri capitoli? Fatecelo sapere nei commenti!

