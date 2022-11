Un operatore russo, che lavorata per somministrare il noto ransomware LockBit, è stato arrestato in Canada. Ecco i dettagli della vicenda

Lo ha annunciato oggi l’Europol, dell’avvenuto arresto di un cittadino russo legato agli attacchi ransomware LockBit che, hanno colpito grandi organizzazioni, infrastrutture critiche e aziende di alto profilo in tutto il mondo.

Il sospetto è stato arrestato il mese scorso in Ontario, Canada, a seguito di un’indagine condotta dalla Gendarmeria nazionale francese con l’aiuto del Centro europeo per la criminalità informatica (EC3) di Europol, dell’FBI e della Royal Canadian Mounted Police (RCMP) canadese. Riportiamo parte del comunicato odierno;

Uno dei più prolifici operatori di ransomware al mondo è stato arrestato il 26 ottobre in Ontario, Canada”, ha dichiarato oggi Europol

Ransomware LockBit: arrestato un operatore russo in Canada

“Di nazionalità russa, 33 anni, si ritiene che il sospetto abbia utilizzato il ransomware LockBit per condurre attacchi contro infrastrutture critiche e grandi gruppi industriali in tutto il mondo”. Queste le parole proferite dagli agenti delle forze dell’ordine, che hanno anche sequestrato otto computer e 32 dischi rigidi esterni, due armi da fuoco e 400.000 euro di criptovaluta. L’Europol ha aggiunto che l’operatore di LockBit era un obiettivo “di alto valore” a causa del suo coinvolgimento in numerosi casi di ransomware importanti, noto per aver tentato di estorcere alle vittime un riscatto tra i 5 e i 70 milioni di euro.

Il sospetto dovrà ora affrontare le accuse negli Stati Uniti e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) dovrebbe rilasciare una dichiarazione nel corso della giornata. Sebbene l’Europol descriva il sospetto come un “operatore” del ransomware LockBit, ed è probabile che si tratti di un affiliato piuttosto che di un manager dell’operazione di criminalità informatica. Inoltre, il rappresentante di LockBit, noto come “LockBitSupp”, ha postato sui forum di hacker fino a ieri.

Questo arresto segue un’azione simile in Ucraina nell’ottobre 2021, quando un’operazione internazionale congiunta di applicazione della legge che ha coinvolto l’FBI, la polizia francese e la polizia nazionale ucraina ha portato all’arresto di due dei suoi complici.

Mentre gli annunci di Europol e della polizia ucraina descrivevano i sospetti come membri di una banda di ransomware di alto livello, l’Europol ha dichiarato a BleepingComputer di non poter fare il nome del gruppo per motivi operativi.

“Entrambi gli individui facevano parte dello stesso gruppo che non si concentrava solo sugli attacchi di riscatto, ma riciclava anche fondi criminali“, ha dichiarato Europol. Entrambi i sospetti sono stati arrestati a Kiev, in Ucraina, e uno di loro è stato descritto come un “hacker” maschio di 25 anni.

L'anno scorso, la polizia ucraina ha arrestato anche altri sospetti ritenuti membri delle operazioni di ransomware Clop ed Egregor. Nell'ottobre 2021 Europol ha inoltre annunciato che le forze dell'ordine hanno arrestato 12 sospetti in Ucraina e Svizzera, ritenuti collegati agli attacchi ransomware LockerGoga, MegaCortex e Dharma, che hanno colpito più di 1.800 vittime in 71 Paesi.