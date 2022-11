Star Citizen: gratis fino alla fine di novembre

Avviso a tutti i giocatori integalattici, Star Citizen sarà gratis fino alla fine del mese di novembre

Sviluppato dalla Cloud Imperium Games di Chris Roberts, Star Citizen ha avuto uno sviluppo abbastanza travagliato, tra un ritardo e l’altro in stile Dead Island 2, ma ora i giocatori potranno provarlo gratis fino alla fine del mese di novembre. Perciò, se vi piacciono i viaggi nello spazio siderale, allora dovreste già essere a bordo! Ma andiamo avanti con ordine.

Star Citizen: un viaggio gratis non si rifiuta mai

In occasione dell’Intergalactic Aerospace Expo (IAE) i giocatori sono invitati a provare gratis le oltre 120 navi a disposizione su Star Citizen, incluso il Drake Corsair che ospita potenti armamenti e può trasportare fino a quattro giocatori. Durante questo evento digitale i giocatori potranno dunque esplorarlo in lungo ed in largo, osservando le varie navi con i loro dettagli, fare quattro chiacchiere con i propri amici oppure incontrarne di nuovi tra un’attività e l’altra!

Drake Interplanetary, Anvil Aerospace e Roberts Space Industries sveleranno poi tutti i nuovi veicoli futuristici mentre, a partire dal 27 novembre, si potranno già avere delle nuove ricompense dall’evento Ship Showdown ed anche delle nuove verniciature a tiratura limitata. Se siete interessati vi ricordiamo che potete provarlo senza spendere un Euro fino al 30 novembre!

Il titolo ha raccolto più di mezzo miliardo di dollari grazie al crowdfunding, anche se non sono mancati parecchi investitori privati che hanno deciso di credere in questo progetto, e nonostante siano già passati circa dieci anni dal suo annuncio, l’attesa dei tantissimi giocatori sta venendo finalmente ripagata.

Comunque sia, mentre aspettiamo di partire alla volta dello spazio, che ne dite di ingannare l'attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre?