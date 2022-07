CoD: Modern Warfare 2, beta multiplayer in arrivo secondo un rumor

Secondo alcune indiscrezioni, riportate da Tom Henderson, la beta multiplayer di CoD: Modern Warfare 2 è in arrivo molto presto

Di recente il nuovo titolo Activision e Infinity Ward, della saga di Call of Duty non ha ricevuto molte notizie ufficiali da parte del team di sviluppo, e si sa che quando accade questo i leak e i rumor aumentano a dismisura. In tal proposito è apparso come al solito il noto insider Tom Henderson, che ha indicato come una beta del multiplayer di CoD: Modern Warfare 2 sia in previsione di rilascio molto presto, questa indicazione è stata confermata anche da un altro insider, Ralph Valve.

La beta multiplayer di CoD: Modern Warfare 2… a quando?

Quando potremo mettere le mani sulla beta multiplayer di CoD: Modern Warfare 2? Sempre secondo Tom Henderson il rilascio è previsto per la seconda metà di settembre, ovviamente non si può ancora sapere quando e come verrà rivelato al pubblico, ma l’insider aggiunge che la vera campagna marketing del titolo inizierà subito dopo la pubblicazione della prova online del titolo, vera e propria colonna portante del titolo Activision.

Per il titolo che è in uscita il 28 ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC, sono state recentemente annunciate due nuove modalità multiplayer, Hostage e Knockout, nonostante vari aspetti del gioco online siano trapelati in passato come Field Upgrades, Perks e Killstreaks, insieme ad altre modalità come Cranked e Demolition. E voi che ne pensate? Siete in attesa di mettere le mani sulle nuove modalità online del prossimo Call of Duty? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

