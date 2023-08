Un nuovo fantasy sta per arrivare. Si tratta di The Tower, nuovo film di Adam Sigal, che avrà tra i protagonisti anche Bella Thorne

Sembra proprio che le sirene siano tornate in voga in questo periodo. Dopo l’uscita della Sirenetta in versione live-action, il regista Adam Sigal è al lavoro per un nuovissimo fantasy, con protagonista proprio una di queste misteriose creature marine. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Trama e cast | The Tower: in arrivo un nuovo fantasy con Bella Thorne

Nonostante non ci siano ancora informazioni molto dettagliate riguardo questa nuova uscita, sembrerebbe proprio che The Tower sia incentrato sulla storia di una sirena, intrappolata in una torre, in una piccola città del Sud e lì dimenticata per moltissimi anni. Non abbiamo altre informazioni in merito alla trama, ma possiamo anticiparvi che i protagonisti di questa pellicola saranno Bella Thorne e Jack Kilmer.

La Thorne, attrice e cantante statunitense, oltre ad essere famosa nel nostro Paese per la relazione con il cantante italiano Benjamin Mascolo, è celebre per i film The Babysitter (2017), Time Is Up (2021-2022) e Il sole a mezzanotte – Midnight Sun (2018). Jack Kilmer, figlio dell’attore Val Kilmer, ha invece preso parte al film Palo Alto (2013) e, più recentemente, a due episodi della serie tv Willow (2022-2023). Al loro fianco, ci saranno anche Cam Gigandet, già visto in The O.C. (2005-2006) e Twilight (2008) e Chris Mullinax, presente in Chariot (2022).

Ad oggi, The Tower non ha ancora una data d’uscita, sappiamo però che la produzione è iniziata ancora prima dello sciopero degli attori. Ciò significa che fortunatamente il film non subirà alcuno stop. Lo stesso Adam Sigal si è espresso a riguardo, sostenendo chi, in questi giorni sta manifestando per i propri diritti promettendo che, appena la pellicola sarà conclusa, anche il cast di The Tower si unirà alla causa.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.