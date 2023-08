Loop Hero e Bloons TD 6 sono ora gratis su Epic Store

Questa settimana sull’Epic Games Store potrete trovare gratis Loop Hero, un originale roguelike di strategia, e Bloons TD 6, il sesto capitolo della storica serie di tower defense

Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochi gratis dell’Epic Games Store. Ogni settimana il negozio digitale di Epic offre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovare gratis sull’Epic Store Loop Hero, un originale roguelike di strategia, e Bloons TD 6, il sesto capitolo della storica serie di tower defense.

Giochi gratis per tutti i gusti grazie all’Epic Store!

Loop Hero è un particolare roguelike in cui dovrete accompagnare il vostro protagonista all’interno di un loop senza fine. In questo titolo il mondo sembra essere collassato su se stesso a seguito dell’attacco di un misterioso Lich e starà a voi il compito di rimetterlo insieme pezzo dopo pezzo. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco:

Requisiti Minimi Windows 7 CPU Intel Core 2 Duo E4500 / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 2GB di RAM Scheda Video NVIDIA GeForce 7300 GT da 512mb / radeon X1300 Pro da 256mb Almeno 200mb di spazio libero nel sistema di archiviazione

Requisiti Consigliati Windows 10 CPU Intel Core2 Duo E6750 / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 2GB di RAM Scheda Video NVIDIA GeForce 8600 GT da 512mb / Radeon HD 4650 da 1024mb Almeno 200mb di spazio libero nel sistema di archiviazione



Bloons TD 6 è il sesto capitolo di uno dei tower defense più famosi di sempre. Come di consueto anche in questo capitolo prenderete il controllo di un plotone di scimme che dovrà utilizzare ogni mezzo a sua disposizione per fermare l’avanzata degli inarrestabili palloncini. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco:

Requisiti Minimi Windows 10 CPU da almeno 1.5Ghz 4GB di RAM Scheda Video OpenGL 2.0 compatibile Almeno 4GB di spazio libero nel sistema di archiviazione

Requisiti Consigliati Windows 10 CPU da almeno 2Ghz 8GB di RAM Scheda Video OpenGL 2.0 compatibile Almeno 4GB di spazio libero nel sistema di archiviazione



Questo è tutto per quanto riguarda i nuovi giochi gratis offerti quest’oggi da Epic Games. Adesso non vi resta altro da fare che entrare sullo store e aggiungerli alla vostra libreria. Ricordate però che i titoli saranno disponibili gratuitamente solo fino alle 17:00 del 10 agosto quindi, se siete interessati, vi consigliamo di riscattarli il prima possibile.

