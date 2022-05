The Quest – l’impresa dei paladini: su Disney Plus dall’11 maggio

The Quest – l’impresa dei paladini, la nuovissima serie ibrida che mescola insieme finzione e realtà, sta per sbarcare su Disney Plus

Se siete alla ricerca di una nuova serie, in grado di conciliare due generi apparentemente inconciliabili come il reality show e il fantasy, allora The Quest – l’impresa dei paladini potrebbe fare per voi.

I più grandi produttori di reality e i migliori narratori internazionali hanno infatti deciso di collaborare, per dare vita ad uno show diverso dal solito. Un viaggio che ci condurrà a Everealm, un mondo fantastico, in compagnia di 8 teenager che dovranno competere in una serie di missioni, allo scopo di salvare la terra dal male.

La serie ha già una precedente edizione, ambientata nel Regno fantastico di Saenctum, girata in Austria e poi trasmessa sul canale ABC nel 2014.

The Quest – l’impresa dei paladini, una serie innovativa

Per migliaia di anni, Everealm è stata una terra meravigliosa e magica, che ha saputo vivere in pace. Ora però, il regno è minacciato da una potente maga malvagia. La speranza di riportare Everealm alla prosperità di un tempo risiede in otto adolescenti giunti da un altro mondo. I ragazzi, chiamati Paladini, avranno il compito di lavorare insieme per vincere una serie di sfide, far si che un’ antica profezia si avveri, così che la strega venga sconfitta. Il fallimento porterebbe alla fine di Everealm.

The Quest – l’impresa dei paladini è prodotta da Court Five, New Media Collective e Scout Production Inc. Gli executive producer di Court Five sono Jane Fleming e Mark Ordesky, già premiati per la trilogia de Il Signore degli Anelli. Per New Media Collective ci sono invece Bertram van Munster, Elise Doganieri e Mark Dziak, celebri per The Amazing Race. Rob Eric, Michael Williams e David Collins, già conosciuti per Queer Eye, sono invece gli executive producer per Scout Production Inc.

The Quest – l’impresa dei paladini è una serie ibrida, che unisce contenuti scripted, che vanno quindi a seguire un copione, ad altri unscripted, che invece non hanno alcuna sceneggiatura. Realtà e fantasia andranno quindi a scontrarsi, attraverso otto veri adolescenti trasportati in un mondo fittizio, fra castelli, re, creature magiche e naturalmente, una malvagia strega.

Le parole dei creatori

Jane Fleming e Mark Ordesky, executive producer della serie per Court Five, hanno confidato che The Quest è una nuova entusiasmante forma di narrazione, poiché persone reali vengono inserite dentro un mondo fantasy, completamente ricostruito e concepito al meglio dai migliori artigiani di ogni settore cinematografico.

Elise Doganieri e Bertram van Munster, executive producer per New Media Collective hanno aggiunto:

È un genere innovativo, in cui mettiamo dei veri adolescenti in un reality e li portiamo in un mondo di fantasia completamente realistico, pieno di intrighi e avventure recitate da attori, per un’esperienza coinvolgente a tutto tondo.

Michael Williams e Rob Eric, executive producer per Scout Productions si sono invece soffermati sull’aspetto più esteriore della serie:

Ci siamo concentrati molto sull’estetica dello show, dal design della produzione a quello dei costumi, assicurandoci che tutto sembrasse autentico. Volevamo che, sia i nostri Paladini, che il nostro pubblico si sentissero immersi nel mondo epico che abbiamo creato.

Se siete curiosi e non volete perdervi questa nuova serie, non vi resta che attendere domani, 11 maggio, quando Disney Plus rilascerà il nuovo format, composto da 8 episodi.

