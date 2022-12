The Patient: su Disney Plus la serie con Steve Carell

Arriva su Disney Plus The Patient, intrigante serie crime con protagonista la star di The Office Steve Carell

Tra le novità più interessanti di dicembre su Disney Plus c’è sicuramente l’arrivo di The Patient, serie televisiva che vede la star di The Office, Steve Carell, interpretare uno psicologo che si trova intrigato dal confronto con un paziente serial killer. La serie è disponibile su Disney Plus a partire dal 14 dicembre e mette in scena il rapporto tra il Dottor Alan Strauss e il killer Sam Fortner, interpretato da Domhnall Gleeson. The Patient è l’occasione per vedere un inedito Steve Carell, di solito protagonista di serie e film comedy, tra tutte ovviamente The Office, ma visibilmente a suo agio anche in ruoli più drammatici, come ha dato già dimostrazione in film come Beautiful Boy. La prima stagione di The Patient si compone di dieci episodi, disponibili come detto sulla piattaforma di Disney Plus.

The Patient e non solo: il Natale su Disney Plus

È un Natale particolarmente ricco quello proposto da Disney Plus. Oltre a The Patient sulla piattaforma della casa di Topolino ci sono nuovi arrivi, come gli appuntamenti settimanali con Willow e Il mistero dei templari, ma anche una sezione apposita dedicata proprio al Natale. Per voi Disney Plus ha selezionato le puntate a tema natalizio delle più famose serie tv, da New Girl a Castle fino ai Griffin. Inoltre, potete recuperare altre produzioni come Nuovo Santa Clause Cercasi e La misteriosa accademia dei giovani geni o gustarvi altre aggiunte di recente come il lungometraggio animato de La notte al museo o il nuovo capitolo di Diario di una schiappa. Un mondo di film e serie tv da scoprire su Disney Plus, pronto ad arricchire il vostro Natale.

Le nuove uscite su Disney Plus

Per non perdervi nessuna delle prossime uscite su Disney Plus, continuate a leggerci e a rimanere informati.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.