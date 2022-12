TEAMGROUP: presentate le nuove memorie DDR5 T-CREATE

TEAMGROUP presenta le nuove memorie DDR5 T-CREATE EXPERT e CLASSIC DDR5 per desktop e T-CREATE CLASSIC DDR5 per laptop. Con prestazioni di prim’ordine e capacità di alto livello per liberare la creatività senza limiti

T-CREATE, la serie di creatori di TEAMGROUP, presentano le nuove memoria DDR5. Parliamo di T-CREATE EXPERT DDR5 Desktop Memory, T-CREATE CLASSIC DDR5 Desktop Memory e T-CREATE CLASSIC DDR5 Laptop Memory. Memorie DDR5 (qui per maggiori info) completamente adattati alle esigenze dei creatori. Dotati di una varietà di specifiche di frequenza da 5.200 a 6.400 MHz e di una capacità di archiviazione massima di 32 GB per modulo. I prodotti appena lanciati offrono un’esperienza fluida per i creatori che lavorano al montaggio video ad altissima risoluzione 4K/8K, al software e al sistema di illustrazione 3D professionale. Nonché al multitasking sui loro computer desktop e portatili.

Dettagli sulle nuove memorie DDR5 T-CREATE di TEAMGROUP

Costruita specificamente per esigenze di elaborazione complesse e pesanti. La memoria T-CREATE EXPERT DDR5 Desktop è disponibile nelle opzioni di frequenza ultraelevata di 6.400 MHz e 6.000 MHz. Abbinata a specifiche di bassa latenza, offre prestazioni eccezionali e stabilità senza precedenti per supportare appieno le operazioni complesse. Oltre alle esigenze di elaborazione nel rendering 3D professionale e nell’editing video ad altissima risoluzione di lunga durata. I creatori possono garantire l’autenticità e la qualità ottimale di ogni fotogramma.

TEAMGROUP memoria DDR5 T-CREATE CLASSIC per desktop

La memoria T-CREATE CLASSIC DDR5 per desktop è disponibile con specifiche da 6.000 MHz e 5.600 MHz. Invece, la memoria CLASSIC DDR5 per laptop offre frequenze da 5.600 MHz e 5.200 MHz. Consentendo agli utilizzatori di accelerare completamente la loro esperienza creativa su computer desktop, laptop, mini PC ed espansioni di memoria avanzate multi-core per laptop. Riducendo drasticamente i tempi di attesa per il trasferimento dei file, sono lo strumento migliore per il multitasking creativo nell’editing video professionale. Oltre che nell’elaborazione delle immagini e nel visual design.

TEAMGROUP memoria T-CREATE CLASSIC DDR5

Una piastra in lega di alluminio anodizzato poroso in un unico pezzo per la dissipazione del calore e un silicone termico professionale per ridurre rapidamente la temperatura. Così si risolve il problema del calore generato dall’elaborazione ad alta velocità con le memorie EXPERT e CLASSIC DDR5 Desktop.

La memoria CLASSIC DDR5 per laptop è invece realizzata in materiale composito grafene-metallo ultrasottile. Questa offre la migliore soluzione di trasferimento del calore per gli spazi di installazione ridotti. Tutti e tre i nuovi prodotti DDR5 sono dotati di una scheda a 10 strati. Inoltre presentano un condensatore personalizzato resistente alle alte temperature e di un circuito integrato di alta qualità rigorosamente selezionato. Il sistema è in grado di funzionare in modo stabile su attività di calcolo pesanti durante il processo creativo, garantendo la tranquillità dei creatori.

Disponibilità

Le memorie T-CREATE EXPERT DDR5 Desktop, T-CREATE CLASSIC DDR5 Desktop e T-CREATE CLASSIC DDR5 Laptop sono disponibili con capacità di 2x16GB e 2x32GB per soddisfare le diverse esigenze dei creatori. Per i consumatori del Nord America, saranno disponibili su Amazon all’inizio di Febbraio 2023.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove memorie DDR5 di TEAMGROUP ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).