HUAWEI WATCH GT 4: arrivano le Christmas Limited Edition

In occasione di Natale, HUAWEI presenta tre nuove versioni Christmas Limited Edition di HUAWEI WATCH GT 4, perfette per chi vuole regalare un Natale indimenticabile.

HUAWEI presenta tre nuove varianti Christmas Limited Edition del nuovo HUAWEI WATCH GT 4, perfette per chi vuole regalare un Natale indimenticabile. Le versioni Green o Brown Christmas Edition, da 46mm, saranno disponibili in un pacchetto con un cinturino speciale extra in colorazione Red al prezzo di 279,90 euro. La versione Milanese, da 41mm, invece, è disponibile in un pacchetto con un cinturino speciale extra in colorazione Pink al prezzo di 309,90 euro.

Inoltre, fino al 27 dicembre, acquistando uno smartwatch HUAWEI WATCH GT 4 Christmas Edition, è possibile ricevere in omaggio HUAWEI FreeBuds SE 2.

HUAWEI: le migliori promozioni di Natale fino al 27 dicembre

Che si tratti di un dono d’amore o di un augurio di buona fortuna per il nuovo anno, funzionalità, utilità e design originale restano alcuni dei requisiti più ricercati per il regalo perfetto. HUAWEI offre numerose proposte a prezzi vantaggiosi. Fino al 27 dicembre, su HUAWEI Store, sono attivi sconti fino al 50% e ulteriori extra sconti del 10% attivabili con il Membership Coupon.

La Christmas Campaign di HUAWEI di quest’anno include anche la possibilità di acquistare vari device con un secondo prodotto in omaggio, da regalare a chi si desidera. L’offerta è valida per tutte le categorie: è possibile acquistare un pc con in omaggio HUAWEI FreeBuds 5i, un tablet con HUAWEI FreeBuds SE 2, uno smartphone con HUAWEI FreeBuds 5 e uno smartwatch con diversi modelli di auricolari true wireless. Inoltre, per i prodotti Audio & Smartband, sono previsti ulteriori sconti su un secondo prodotto acquistato.

Auricolari, qualità audio per un’esperienza d’ascolto sempre al top

Tra le ultime novità in offerta, gli auricolari true wireless HUAWEI FreeBuds Pro 3 con sistema audio Hi-Res Dual Driver e sistema ANC 3.0 intelligente sono acquistabili a 199,90 euro; con l’aggiunta di soli 1,90 euro, è possibile ottenere HUAWEI Band 8, la smartband dal design leggero e sottile.

HUAWEI WATCH GT 4 e altri smartwatch, fidati alleati per la quotidianità

Jogging, ciclismo, nuoto o il semplice allenamento di tutti i giorni: gli smartwatch HUAWEI accompagnano qualsiasi momento della giornata con un monitoraggio completo dei parametri vitali, sia a riposo sia durante l’attività fisica.

A chi ama distinguersi con uno stile ricercato e sempre elegante, HUAWEI consiglia HUAWEI WATCH Ultimate versione Black. Il primo smartwatch con materiali di pregio e design di lusso, pensato per gli amanti degli sport estremi è acquistabile a 749,90 euro con in regalo HUAWEI FreeBuds 5.

In offerta anche HUAWEI WATCH 4 Pro, prezioso e resistente, con schermo da 1,5 pollici LTPO, con uno sconto speciale di 100 euro grazie al coupon AMEDIA100 e in omaggio anche HUAWEI FreeBuds 5i.

Avere le proprie passioni a portata di polso? È possibile grazie a HUAWEI WATCH FIT 2 versione Milanese, dall’iconico display rettangolare e cinturino colorato, in promozione fino al 27 dicembre a 159,90 euro anziché 249,90 euro.

PC e tablet, produttività oltre i confini dello schermo

Con l’affermazione della modalità di lavoro ibrido, sempre più professionisti sono alla ricerca di device che combinano funzionalità, prestazioni e portabilità per ottimizzare al meglio il proprio modo di lavorare.

Il nuovo laptop HUAWEI MateBook D 14 2023 con display antiriflesso e antenna HUAWEI Metaline in grado di garantire una connessione a lunga distanza fino a 270 metri è in promozione al prezzo di 749,90 euro invece di 799,90 euro.

In offerta anche HUAWEI MateBook X Pro, il pc ultrasottile e ultrapotente con processore di 13a generazione e tecnologia Super Device che permette la connessione tra diversi dispositivi HUAWEI, a 1.699,90 euro (invece di 2.199,90 euro) con in omaggio gli auricolari HUAWEI FreeBuds 5i.

A chi ai pc preferisce i tablet, HUAWEI suggerisce HUAWEI MatePad 11.5, il tablet produttivo come un pc ma molto più leggero. Perfetto compagno per tutti i giorni, sia per lavoro sia per svago, è disponibile a 299,90 euro con HUAWEI FreeBuds SE 2 in regalo.

Smartphone, il mondo in una tasca

Strumento indispensabile per la vita di tutti i giorni, lo smartphone permette di esprimere anche la propria creatività. Per stupire con un regalo utile e allo stesso tempo inaspettato, HUAWEI propone i suoi migliori smartphone top di gamma.

HUAWEI P60 Pro , il cameraphone per dare vita a fotografie da sogno con un semplice tocco, è in offerta a 1.099,90 euro (anziché 1.199,90 euro) con in omaggio HUAWEI P60 Pro Case in due colorazioni e HUAWEI FreeBuds 5.

, il cameraphone per dare vita a fotografie da sogno con un semplice tocco, è in offerta a 1.099,90 euro (anziché 1.199,90 euro) con in omaggio HUAWEI P60 Pro Case in due colorazioni e HUAWEI FreeBuds 5. HUAWEI Mate X 3, il foldable ultraleggero, ultrasottile e ultraresistente a schermo ampio per un’esperienza immersiva, è acquistabile a 2.199,90 euro con HUAWEI Stand PU case e HUAWEI FreeBuds 5 in regalo.

Per scoprire tutte le promozioni di Natale di HUAWEI attive fino al 27 dicembre, visita il HUAWEI Store.