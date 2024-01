Annunciata l’attrice di Abby nella serie di The Last Of Us

Dopo un anno di silenzio dall’uscita della prima stagione di The Last Of Us, finalmente l’attrice di Abby è stata annunciata per la seconda stagione della serie tv ed è un nome interessante!

Finalmente è arrivata la grande notizia che tutti i fan della serie tv targata HBO Max (ora detto comunemente MAX). Abbiamo tutti apprezzato particolarmente la prima stagione della serie con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsay, già con un episodio pilota da brividi che abbiamo recensito a questo indirizzo. Ora, dopo un anno dall’uscita della serie tv, abbiamo finalmente un nome per l’attrice di Abby nella serie di The Last Of Us. Abby è un personaggio fondamentale per la storia del videogioco, che ha diviso il pubblico tra chi l’ha amato e chi invece non ha retto il dolore della perdita e ha ripudiato il gioco. Ora abbiamo un nome per il personaggio!

Ecco l’attrice di Abby di The Last Of Us

La HBO oggi ci ha svelato ufficialmente il nome dell’attrice che interpreterà Abby nella seconda stagione della serie di The Last Of Us. Il suo nome è Kaitlyn Dever, (qui c’è la filmografia completa) ed è un nome molto interessante. Nata nel 1996, Dever si è fatta conoscere dal grande pubblico per le serie tv L’uomo di casa, Justified, Unbelievable, Dopesick – Dichiarazione di dipendenza e per i film Short Term 12, Beautiful Boy e La rivincita delle sfigate. Per chi non conoscesse il personaggio, Abby è una giovane ragazza che si addestra per diventare un soldato esperto e la sua morale viene messa a dura prova quando decide di vendicare coloro che ama.

I commenti di Neil Druckman e Craig Mazin

Con l’annuncio dell’attrice di Abby, Neil Druckman (game director del videogioco e produttore esecutivo), insieme a Craig Mazin, anche lui sceneggiatore, produttore esecutivo e co-creatore della serie, hanno parlato della scelta di Kaitlyn Dever per il personaggio di Abby:

Il nostro processo di casting per la stagione 2 è stato identico per il casting della stagione 1: cerchiamo attori di classe mondiale che incarnino le anime dei personaggi nel materiale originale. Non c’è niente di più importante del talento e siamo entusiasti di avere una performer acclamata come Kaitlyn al fianco di Pedro, Bella e il resto della nostra famiglia.

Da oggi fino a giovedì, HBO svelerà tutti gli attori che faranno parte della stagione 2 e noi ve li riporteremo man mano che li annunceranno. Ne approfittiamo per invitarvi ad iscrivere un abbonamento a Now TV per recuperare la serie cliccando qui. Che ne pensate? Vi piace la scelta di Kaitlyn Dever per interpretare Abby o avreste scelto qualcun altro? Fatecelo sapere con un commento. Continuate a seguirci su tuttotek.it per scoprire gli attori di The Last Of Us e tanto altro dal mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.