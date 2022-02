C’era una volta il crimine: il trailer del terzo capitolo della saga

C’era una volta il crimine, è in arrivo il terzo capitolo della saga comica diretta da Massimiliano Bruno: ecco il trailer ufficiale del film

Dopo Non ci resta che il crimine e Ritorno al crimine, il 10 marzo uscirà nelle sale C’era una volta il crimine, terzo capitolo della fortunata saga comica di Massimiliano Bruno. In attesa dell’uscita al cinema del film è stato svelato il trailer ufficiale.

C’era una volta il crimine: ecco il terzo capitolo della saga

Nuovo tuffo nel passato per l’improbabile banda di criminali formata da Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gian Marco Tognazzi) e Claudio (Giampaolo Morelli). I tre torneranno indietro fino al 1943 per tentare l’impresa di rubare la Gioconda dalle mani dei francesi. Come al solito, l’impresa prenderà una piega surreale tra mille peripezie e disavventure.



All’interno del cast vedremo anche Carolina Crescentini, che interpreterà Adele, la giovane di nonna di Moreno, Ilenia Pastorelli, Edoardo Leo nei panni del temibile Renatino, Giulia Bevilaqua e lo stesso Massimiliano Bruno. Il film porterà i tre protagonisti a spasso nell’Italia afflitta dalla Seconda Guerra Mondiale e li farà incrociare con personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese: da Sandro Pertini a Benito Mussolini e il Re Vittorio Emanuele.

Cos’è successo nei primi due capitoli

In attesa di vedere al cinema il terzo capitolo della saga, ripercorriamo gli eventi dei primi due film. Nella prima pellicola, Non ci resta che il crimine, i tre amici Moreno, Sebastiano e Giuseppe trovano per sbaglio uno squarcio temporale che li riporta nel 1982 e, sfruttando le loro conoscenza calcistiche, cercano di fare soldi con le scommesse. Le cose precipitano però quando entrano in conflitto con Renatino, il capo della banda della Magliana, con cui si trovano in debito. Dopo una serie di peripezie i tre riescono a cavarsela e tornano nel loro tempo, ma Renatino li segue nel 2018.



Nel secondo capitolo dunque, Ritorno al crimine, i tre amici cercano di recuperare il tesoro della banda, mentre Renatino continua a seguirli per vendicarsi. Arrivano però nuovi guai per l’improvvisata banda di criminali che si trova a fare i conti con un ulteriore gruppo di malviventi. Come al solito, dopo una serie di avventure i tre riescono a cavarsela e ora vedremo, nel terzo capitolo della saga, i protagonisti alle prese con il furto della Gioconda e con la Seconda Guerra Mondiale. In attesa dell’uscita al cinema di C’era una volta il crimine possiamo vedere il trailer ufficiale. Per ogni notizia sul mondo del cinema e delle serie tv restate aggiornati sul nostro sito.

