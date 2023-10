Fuori il trailer di The Buccaneers nuova serie da Apple tv+

È appena uscito il trailer di The Buccaneers nuova serie in costume da Apple tv+, la serie sarà disponibile con i suoi primi 3 episodi a partire dall’8 Novembre e ci terrà compagnia fino al 13 dicembre con cadenza settimanale

Apple tv+ ha aggiunto al suo catalogo una nuova serie: The Buccaneers. La serie sarà disponibile sulla piattaforma a partire dall’8 Novembre con i primi 3 episodi, i quali saranno seguiti dall’uscita di puntate settimanali ogni mercoledì, fino al 13 dicembre. L’uscita del trailer regala l’anteprima di alcune scene. Nel trailer, infatti, vengono introdotte le protagoniste della storia e la tipologia di situazioni nella quali esse potranno trovarsi, mentre vanno alla ricerca dell’amore e del loro posto nel mondo. The Buccaneers è una serie creata da Katherine Jakeways ed è ispirata all’omonimo romanzo, rimasto, però incompiuto della scrittrice premio Pulitzer Edith Wharton. Alla regia troviamo la vincitrice del BAFTA Award Susanna White. Jakeways e White ricoprono anche il ruolo di produttrici esecutive insieme alla candidata al BAFTA Award Beth Willis.

The Buccaneers: nuova serie, vecchie storie, vediamo il trailer

Si tratta di una dramedy musicale. In essa potremo vedere l’aristocrazia inglese del 1870 accompagnata da una colonna sonora contemporanea prodotta da Stella Mozgawa (membro della band Warpaint) e ricca di canzoni delle migliori interpreti femminili di oggi. Di sottofondo al trailer possiamo già ascoltare la hit All-american bitch di Olivia Rodrigo e il nuovo singolo di Miya Folick What We Wanna. È una soluzione già adottata da alcune serie in costume viste negli ultimi anni. Il paradigma è sempre lo stesso: ragazze ricche e uomini di potere. I soliti segreti, nascosti da nuovi giri di denaro. Si tratta di un gruppo di giovani ragazze americane che vengono inviate dall’America in modo da assicurarsi titoli e mariti. Sono un gruppo di ragazze ambiziose, ma amanti dei divertimento che avviano uno scontro culturale anglo-americano, così la nuova generazione guarderà con disprezzo secoli di tradizione.

Il cast della serie è formato da: Kristine Frøseth, nel ruolo di Nan St. George, Alisha Boe nel ruolo di Conchita Closson, la candidata al Critics Choice Award Josie Totah che ineterpreterà Mabel Elmsworth, Aubri Ibrag nel ruolo di Lizzy Elmsworth, Imogen Waterhouse nel ruolo di Jinny St. George e Mia Threapleton nel ruolo di Honoria Marable. Completano il cast Josh Dylan nel ruolo di Lord Richard Marable, Guy Remmers nel ruolo di Theo, Duca di Tintagel, Matthew Broome nel ruolo di Guy Thwarte e Barney Fishwick che interpreterà Lord James Seadown. La serie è prodotta per Apple TV+ da The Forge Entertainment.

Avete visto il trailer di The Buccaneer? Siete pronti a tornare negli austeri anni ’70 dell’Ottocento? Non vi resta che andare su Apple tv+ dall’8 Novembre. Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci qui!

