Recensione Forza Motorsport: il racing game secondo Microsoft

In questa recensione andremo a scoprire Forza Motorsport, il nuovo gioco sim racing di Microsoft e vedremo come si è comportato sul nostro PC

I videogiochi simulativi sono il tipico genere di nicchia aperto un po’ a tutti che nel corso degli anni ha portato vari appassionati a correre e sognare anche quando non era possibile farlo nella vita reale. Con gli anni non sono solo aumentati i vari videogiochi dedicati al genere del sim racing, ma sono anche migliorati tanti parametri che rendono l’esperienza quanto più fedele alla vita reale.

Per garantire la massima esperienza anche l’hardware si è evoluto, dotandoci di volanti e pedaliere sempre più precisi e reattivi, ma che sapessero dare anche un feedback realistico. Grazie a queste nuove tecnologie, gli sviluppatori di Turn 10 Studios hanno realizzato il loro ultimo videogioco, ma saranno riusciti nell’impresa di regalarci qualcosa di realistico e avvincente? Non ci resta che iniziare questa recensione riguardante Forza Motorsport per scoprirlo e vedere come si è comportato sul nostro PC.

Un’evoluzione importante…

Partiamo probabilmente da quello che è il capitolo più importante per un gioco di questo genere. Il realismo, infatti, è l’elemento principale che permette di capire se si tratta di un buon gioco o meno. In questo senso possiamo tranquillamente affermare che la saga dedicata al motorsport di Forza ha compiuto un importante passo avanti.

Fin dalle prime curve abbiamo potuto notare una resa realistica molto importante per questo genere di videogiochi. La grande varietà di macchine, infatti, ci garantisce un approccio diverso a seconda di alcuni fattori: modello di auto, aerodinamica (inclusi i vari setup che potremo apportare nel corso delle competizioni), condizioni ambientali, usura della gomma e via discorrendo. Ogni dettaglio sarà fondamentale e la nostra guida dovrà adattarsi a questi ultimi per riuscire a competere ai massimi livelli.

Nel corso di una gara sarà dunque importante valutare una strategia che si adatti al meglio alla nostra guida. Se siamo tipi che “bruciano” le gomme in pochi giri e se l’asfalto è molto abrasivo, dovremo optare per una mescola più dura, contrariamente in una qualifica sceglieremo quella più morbida. In alcuni casi però i nostri piani potrebbero essere compromessi dall’arrivo della pioggia e quindi saremo costretti a fare un pit-stop di emergenza.

Il meteo variabile rende le gare molto più dinamiche e, sebbene non sembri esser stato gestito realisticamente al meglio per le tempistiche alquanto rapide nelle gare brevi, comunque è un buon punto di partenza che può soddisfare il giocatore in competizioni più longeve. Inoltre, proprio il meteo potrà essere l’elemento decisivo per una partenza. Tutte le gare iniziano infatti con le macchine schierate sulla griglia, ma una pioggia forte potrebbe dare il via a una gara con una partenza lanciata.

… con alcuni aspetti da migliorare | Recensione Forza Motorsport

Una guida abbastanza realistica e un meteo variabile non sono gli unici aspetti realistici dei quali si sarebbe dovuto tenere in conto. Purtroppo il realismo dei ragazzi di Turn 10 Studios si sofferma quasi esclusivamente al tracciato dove si corre. I box sembrano essere esenti da questi aspetti così importanti, tanto che non solo i tempi sono alquanto inusuali (sia per il cambio gomme che per la riparazione dei danni), ma vi è anche la totale assenza dei meccanici, quasi come a ribadire che il realismo si fermi in pista.

Dei dettagli non da poco che ci fanno ritornare violentemente alla realtà dei fatti, facendoci capire che non stiamo guidando una vera macchina da corsa e che la nostra avventura si limita solamente a un videogioco che, per quanto ben realizzato sotto l’aspetto della guida, rimane un semplice videogioco.

Una carriera che ci lascia perplessi | Recensione Forza Motorsport

Se siete alla ricerca di un titolo che vi faccia creare il vostro pilota da portare all’apice del successo mondiale attraverso una crescita nei vari campionati, dimenticatevelo. La modalità carriera di Forza Motorsport, infatti, è suddivisa in tanti piccoli campionati, ognuno assolutamente indipendente dall’altro. L’unica cosa che li lega è il fatto di dover gareggiare un tot per poterne sbloccare un altro.

Ogni campionato sarà caratterizzato da qualche gara e ognuna di queste sarà composta da una sessione di prove libere e dalla gara stessa. Potete subito notare dunque l’assenza delle qualifiche, questo perché sarà l’utente, in base all’esito delle prove libere, a decidere dove volersi posizionare nella griglia di partenza. Più sceglierete di mettervi dietro, maggiore sarà la ricompensa se riuscirete ad arrivare sul podio o addirittura a vincere la gara. Tuttavia dovrete valutare al meglio anche i rischi che correrete nel partire dalle retrovie.

Spesso sarete coinvolti in urti accidentali che potrebbero farvi finire in testacoda, compromettendo irrimediabilmente la gara dal momento che ci saranno solamente pochi giri e recuperare sarà impossibile. A nostro avviso sarebbe stato meglio un sistema di qualifiche che premiasse allo stesso modo il giocatore, rendendo dunque più facile gareggiare senza dover trasformare il tutto in un sistema che possa deprimere il giocatore a causa di un incidente causato da un IA non impeccabile, sebbene migliore rispetto al passato.

Inoltre, sempre in questa modalità, ci siamo spesso ritrovati a dover gareggiare contro auto che montavano gomme più performanti delle nostre, come riportato dagli screen in basso. Questo perché non ci era possibile cambiare la mescola, montandone una più performante o quella da bagnato in caso di pioggia. Il tutto ovviamente rendeva le nostre gare molto difficili, dovendo dosare acceleratore e freno in maniera impeccabile con il rischio di perdere la vettura ad ogni curva.

Un multiplayer interessante | Recensione Forza Motorsport

La modalità multiplayer invece ci è sembrata meglio organizzata, sia per la modalità con la quale è stata concepita, sia per altri piccoli accorgimenti che possono migliorare l’esperienza di ogni utente. Il format è pressoché simile a quello delle gare proposte nella modalità carriera, con l’aggiunta delle qualifiche ovviamente.

Prima di cominciare a gareggiare liberamente, però, ogni utente dovrà affrontare tre gare di “qualificazione”, che decreteranno due parametri importanti: Sicurezza e Abilità. La prima altro non è che un voto assegnato all’utente in base al suo comportamento in pista; ad influire saranno le penalità prese dal giocatore dovute al mancato rispetto delle regole e agli incidenti provocati. Questo parametro sarà fondamentale per poter partecipare ad alcune competizioni altrimenti inaccessibili.

Tuttavia, le penalità inflitte non sono consone al danno subito/inflitto e, spesso, non verranno neanche date o saranno date in maniera errata. Ci è capitato più di una volta che, durante una gara, un avversario ci “cannonasse” da dietro, perché non riusciva a frenare o perché non ne aveva voglia, e mentre noi finivamo lunghi nell’erba, con tanto di perdita di tempo extra perché il grip è inesistente, lui continuava la gara indisturbato senza penalità. Altre volte, invece, tenendo la traiettoria interna e con l’auto nettamente avanti rispetto a quella dell’avversario, se lui ci stringeva e ci urtava la penalità veniva assegnata a noi.

Con l’Abilità invece si tiene conto dei risultati ottenuti dal pilota nel corso delle gare; vincere aiuterà ad aumentare il vostro punteggio mentre arrivare ultimo, ovviamente, lo farà diminuire. Quest parametro però, a nostro avviso, non è un buon metro di paragone per il matchmaking. In questo modo, infatti, potranno gareggiare insieme alcuni giocatori abilissimi nel guidare, ma che sono arrivati ultimi per colpa degli avversari che li buttavano fuori pista e altri che non hanno le stesse abilità di guida. Sicuramente sarebbe da rivedere questo metro di giudizio, magari prendendo come parametro fondamentale la Sicurezza.

3, 2, 1 via!

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione riguardante Forza Motorsport ed è giunto il momento di tirare un po’ le somme. Il gioco si presenta come un buon titolo dal punto di vista simulativo. Avere una così ampia scelta di auto, ognuna caratterizzata da uno stile di guida diverso è sicuramente roba di non poco conto. La guida dell’auto inoltre varia tantissimo anche durante una gara, sia a causa del carico di benzina che diminuisce, sia per colpa dell’usura delle gomme stesse.

Il meteo variabile è poi la ciliegina sulla torta che renderà le gare più avvincenti grazie ai vari pit-stop che potranno decretare o meno la buona riuscita di una gara. Cambiare gomme al momento giusto permetterà di avere un vantaggio sugli avversari in termini di grip e quindi un migliore spunto per raggiungerli e superarli. Sotto questo punto di vista quindi sembra essere tutto rose e fiori, tranne se andiamo a vedere i dettagli, piccoli ma importanti, che l’ambiente del motorsport ha.

L’esperienza simulativa svanisce una volta che lasciamo il tracciato per imboccare l’entrata dei box, del tutto privi di meccanici e con tempi assai poco realistici. Anche altre piccole scelte prese dagli sviluppatori sono assai discutibili, come ad esempio una carriera che carriera poi non è, con tutte le limitazioni annesse: no scelta delle gomme durante un evento, nessuna qualifica e posizione in griglia a sentimento dell’utente, solo per citarne alcune.

Il comparto multiplayer invece promette bene, con un’esperienza abbastanza buona grazie ai due parametri da tenere in considerazione per l’accesso ad alcuni eventi. Tuttavia, per il matchmaking si tiene conto solo dell’abilità di un pilota, parametro che può essere altamente influenzato dagli altri giocatori, e non di quello relativo alla sicurezza che dovrebbe premiare chi rispetta le regole.

Insomma, un titolo veramente avvincente che merita sicuramente di essere giocato per l’elevato realismo che sono riusciti a donargli, almeno in pista, ma che potrebbe sicuramente essere migliore grazie ad alcuni piccoli accorgimenti che gli sviluppatori potranno prendere più avanti, o almeno è quello che ci auguriamo. Per questa recensione riguardante Forza Motorsport è ormai tutto. Per non perdervi nessun dettaglio riguardante l’universo videoludico, continuate a seguire tutottek.it! Se invece siete alla ricerca di qualche titolo leggermente scontato, potete consultare il catalogo di Instant Gaming.

Forza Motorsport: Standard Edition - Xbox & Windows 10/11 - Codice download Immergiti in più di 500 auto del mondo reale in 20 ambienti con i luoghi più amati dai fan e diversi tracciati da padroneggiare, ciascuno caratterizzato da momenti della giornata dinamici, con meteo e condizioni di guida che cambiano di volta in volta