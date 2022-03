Spider-Man: No Way Home, si parla di Tom Holland in un video esclusivo per la versione digitale

Tobey Maguire ed Andrew Garfield, in un video esclusivo per la versione digitale, parlano del collega Tom Holland, protagonista di Spider-Man: no way home, record al boxoffice mondiale. In streaming ed in download il film è già disponibile all’acquisto; sulle principali piattaforme si possono vedere gli extra e numerose copie fisiche saranno disponibili dal 12 aprile.

Spider-Man No Way Home con Tom Holland, ultimo atto della sua trilogia dedicata a Peter Parker, è già disponibile per l’acquisto in digitale su Chili, Rakuten TV, Amazon Prime Video Store, Tim Vision, Google Play e YouTube. Sulle stesse piattaforme è possibile trovare contenuti extra anche gratuiti: tra questi sappiamo che è presente anche un video dove la gentilezza e simpatia di Tom Holland vengono apprezzate da alcuni membri della troupe, ma anche e soprattutto dagli attori che sono stati a loro volta Spider-Man, Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Spider-Man No Way Home in acquisto streaming e download

Il film ha cominciato ad essere disponibile in acquisto digitale (in streaming e/o in download), potendo quindi trasferirsi nelle case di tutti gli appassionati Marvel e non solo. Il 12 aprile, invece, sarà acquistabile anche fisicamente in Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd, ma, come sempre, vi terremo informati per l’uscita. Ovviamente ci teniamo a ricordare che, una volta scelto lo store, l’acquisto della versione digitale non obbliga ad abbonamenti ed il film rimane sempre disponibile sul proprio account.

Ciò permetterà ai fan della Marvel di ripassare le epiche avventure che sono accadute in questa pellicola

La trama

Nella storia di No Way Home Peter Parker, dopo che Mysterio prima di morire ha rivelato a tutti la sua identità segreta in Far From Home, si rivolge a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) per cancellare la memoria collettiva della rivelazione. Niente va come previsto, tanto che Peter si trova a fronteggiare nemici che non ha mai visto e che arrivano da universi paralleli in cui qualcun altro è stato Spider-Man… L’incubo del Multiverso è appena iniziato…

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.