Doron Dororon terminato e le novità annunciate | Jump Highlights

Il manga di Gen Osuka Doron Dororon non sopravvive l’ascia di Shueisha e termina prematuramente. Nel numero odierno, Jump annuncia due nuove serializzazioni da autori novizi

Continua il ciclo serrato di serializzazioni all’interno di Weekly Shonen Jump. A finire nel mirino questa volta è Doron Dororon, il manga d’esordio di Gen Osuka in cui l’umanità lotta contro spiriti demoniaci chiamati mononoke.

L’abuso di clichè nell’opera è stato evidente sin dal primo capitolo, tra yokai e “samurai” incaricati di combatterli, e l’unione improbabile tra due esponenti della categoria come motore per la storia. Il peccato di Osuka è ancora più grave considerando che, in questo periodo, Jump è particolarmente affollato di questo tipo di manga.

Nonostante abbia resistino qualche capitolo in più rispetto ad altri, Doron Dororon si conclude con il capitolo 36. Una conclusione netta, con la sconfitta del nemico di turno e la separazione del protagonista Dora dall’amico mononoke che gli faceva da arma.

In sostituzione a Doron Dororon: i due nuovi titoli in arrivo

Weekly Shonen Jump annuncia due nuovi manga in uscita nelle prossime settimane. Entrambi sono i manga d’esordio dei rispettivi autori, i quali tuttavia hanno entrambi già pubblicato one-shot sulla rivista.

Il 5 settembre arriverà Dai Tōkyō Oni Yome Den (tradotto momentaneamente come The Legend of the Greater Tokyo Demon Bride), da Tadaichi Nakama. Si tratterebbe di uno shonen di combattimenti tendente alla commedia, in cui un ragazzo si ritrova improvvisamente sposato a un demone. Nulla di nuovo quindi finora rispetto alla tendenza della rivista.

La settimana successiva sarà la volta di Ginka to Ryūna di Shinpei Watanabe, sul quale non viene data alcuna informazione addizionale aldilà della visual.

Continua quindi la politica di Shueisha di trattare severamente le pubblicazioni, non esitando a tagliare quelle che non fanno successo nel giro di una ventina di capitoli. Allo stesso tempo, le nuove proposte risultano spesso molto simili l’una all’altra, alla ricerca forse di quel particolare unico che catturi il pubblico.