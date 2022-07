SKAM Italia 5: dal 1° settembre su Netflix

Disponibile dal 1° settembre solo su Netflix, l’attesissimo quinto capitolo della nota serie SKAM Italia. Prodotta da Cross Productions; il ritorno sotto i riflettori delle vicende giornaliere dei giovani protagonisti, colmi delle tematiche profonde tipiche dell’adolescenza e del mondo odierno. Ecco il teaser ufficiale con il nuovo volto protagonista della quinta stagione

Un annuncio in grande stile riservato alla serie italiana più attesa da tempo. Difatti, secondo quanto rivelato dal teaser ufficiale; SKAM Italia è pronta al grande ritorno il prossimo 1° settembre sulla piattaforma Netflix.

Protagonista assoluto di questa nuova stagione sarà Elia (interpretato da Francesco Centorame); personaggio fino ad ora passato in sordina, ma pronto a stupire gli spettatori in trepidante attesa. Accanto a lui vecchi e nuovi volti appariranno sulla scena: da Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Ludovico Tersigni (Giovanni), Ludovica Martino (Eva), Giancarlo Commare (Edoardo) e Pietro Turano (Filippo); fimo al debutto di Lea Gavino (Viola) e Nicole Rossi (Asia).

SKAM Italia 5: il teaser ufficiale della nuova stagione

Considerato dalla critica uno dei migliori adattamenti dello show originale per le importanti tematiche toccate e il linguaggio utilizzato; anche questa volta la nuova stagione porta alla luce del sole racconti e vicende oltre gli stereotipi dell’adolescenza.

A cavallo tra università e liceo, continuano le storie degli storici protagonisti, affiancati da nuovi volti femminili. Protagonista assoluto questa volta il giovane Elia, tormentano da un importante percorso di accettazione verso sé stesso. Aiutato dalla complicità degli amici di sempre, determinante per raggiungere questo obiettivo; alle vicende del giovane si intrecceranno le storie e le paure dei nuovi personaggi.

Adattamento dell’omonimo show norvegese; la regia è affidata a Tiziano Russo, con il potere “conferito” dallo stesso Ludovico Bessegato (che rimane, però, showrunner e autore, insieme ad Alice Urciuolo).

Al momento ulteriori dettagli sulla trama non sono stati ancora rivelati. Per non perdere nessun aggiornamento sulla serie SKAM Italia e le prossime uscite; continuate a seguirci su tuttoteK!

