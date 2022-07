Nel 2023 in arrivo una nuova serie animata destinata ad un pubblico decisamente infantile, dalla Enanimation, The Sound Collector.

La nuova serie ha come target i bambini molto piccoli, si classifica, infatti, come una pre-school.

È composta da 60 episodi da circa 5 minuti l’uno ed è interamente realizzata in stop motion o puppet animation (che dir si voglia).

Il partner di coproduzione è la società inglese Eagle Vs Bat che collaborerà alla realizzazione con Mackinnon and Saunders.

L’animazione sarà realizzata a Manchester presso la M&S mentre le riprese live saranno realizzate in Cornovaglia.

Tra i registi della serie figura il pluripremiato Barry Puves.

Il tema trattato dalla serie è quello della disabilità. Si tratta di un tema sempre poco proposto nei prodotti per l’infanzia. Il protagonista infatti, ha una disabilità ipoacustica che cerca sempre di compensare collezionando e ricreando suoni.

La trama

The Sound Collector è una serie in stop frame e live action che ha come protagonista un piccolo ometto parzialmente sordo. Egli è sempre accompagnato dalla sua amica Talpa e, grazie alla sua semi-disabilità, è particolarmente affascinato dai suoni. Così egli passa le sue giornate collezionando suoni (ecco perché sound collector).

Il protagonista della serie, è sempre alla ricerca di nuovi suoni che non solo registra grazie a un piccolo registratore, che funge la apparecchio acustico addizionale, ma cerca anche di creare di qualcosa di nuovo mescolando i vari suoni raccolti.

Potendo registrare i suoni, egli ha la possibilità di riascoltarli e di rielaborarli al meglio. Da qui se ne ricava l’aspetto creativo, che gli permette di godere non solo dell’aspetto sonoro della musica, ma anche dell’aspetto vibrazionale di essa.

Le avventure del sound collector sono raccontate da un narratore intradiegetico che ha il compito di accompagnare i piccoli spettatori all’interno delle avventure dei protagonisti alla costante ricerca dei suoni dell’ambiente circostante.

