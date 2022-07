BIOSTAR annuncia il Global Giveaway Tour del 2022. I 7 fortunati vincitori riceveranno fantastici premi da BIOSTAR e dai loro marchi partner

BIOSTAR (qui per maggiori informazioni),è un marchio professionale dedicato alla produzione di schede madri, schede madri da gioco, SSD, schede grafiche. Si occupa anche di sistemi informatici industriali, IoT, apparecchiature per il mining di criptovalute, soluzioni sanitarie e batterie di avviamento motore. Dalla sua fondazione nel 1986, BIOSTAR è diventato uno dei principali fornitori di schede madri nel settore IT. Al fine di perseguire la migliore qualità e design estetico, BIOSTAR ha investito molto in design di identificazione, attrezzature, ricerca di marketing globale e ricerca e sviluppo. Con un’enfasi costante sulla qualità, BIOSTAR cerca sempre di migliorare oltre il meglio e di correre verso il futuro. Quest’oggi l’azienda, ha annunciato il suo tour mondiale di omaggi del 2022.

Annunciato il Global Giveaway Tour del 2022

Notizie entusiasmanti per tutti i fan di BIOSTAR, mentre il famoso produttore di schede madri si allea con marchi di PC leader di mercato e influencer famosi per organizzare il loro tour globale di giveaway del 2022. Con premi tra cui la loro scheda madre basata su Intel più popolare, la Z690GTA, e molti altri popolari prodotti dei marchi partner, il tour di giveaway globali di BIOSTAR è qualcosa che nessuno vorrebbe perdere. Il tour globale di giveaway mira a fornire ai fan di BIOSTAR in tutto il mondo la possibilità di vincere premi sbalorditivi e avere l’opportunità di assistere a fantastici contenuti creati dai loro influencer preferiti.

BIOSTAR prevede di ospitare il tour globale del giveaway come quattro eventi separati, con le prime tre fasi rivolte a regioni specifiche e un giveaway aperto a livello globale come gran finale. Impazientemente in bilico, il calendario degli omaggi 2022 di BIOSTAR inizia il giorno 1 Luglio, dapprima rivolto alle Americhe, all’Australia, al Canada e al Regno Unito. Seguito da un omaggio in Europa, poi in Asia, e infine termina con un grande omaggio aperto a livello globale con uno sbalorditivo premio per chiunque vinca.

Collaborazioni

Collaborando con famosi marchi di PC come TT, LIAN LI, FSP e V-COLOR per queste meravigliose festività, BIOSTAR prevede di lavorare con un famoso influencer di ogni regione per realizzare eventi speciali contenenti contenuti di build per PC e molti altri. Dedicato a coinvolgere e intrattenere i loro fedeli fan e consumatori, BIOSTAR esorta tutti a rimanere sintonizzati su tutti i loro canali di social media per saperne di più sugli eventi giveaway in modo che nessuno si perda questa grande opportunità. Per ulteriori info vai al sito.

E voi? cosa ne pensate di questo Global Giveaway Tour del 2022? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!)