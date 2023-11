L‘annuncio di Shrek 5 è stato pubblicato per sbaglio da una dei dipendenti della Universal, il film potrebbe arrivare prima del previsto!

Sembra proprio che l’uscita di Shrek 5 non sia molto lontana! Secondo il report di Discussing Film, infatti, una degli impiegati degli Universal Studios ha pubblicato per sbaglio l’annuncio di Shrek 5. Si parla da diverso tempo del quinto capitolo della saga, ma non ci sono mai state conferme da parte dell’Universal. Dopo aver guardato e apprezzato molto Il Gatto con gli Stivali 2: l’ultimo desiderio, anche l’orco verde più amato del mondo farà presto ritorno! Dallo screen di un utente, possiamo notare che la data è fissata per un generico 2025.

Shrek 5: l’annuncio pubblicato per sbaglio ci rivela il suo imminente ritorno

Col post dell’impiegata dell’Universal su Linkedin, scopriamo i vari progetti previsti per questo 2025. Tra i progetti troviamo un nuovo film targato Universal Pictures, che avrà due parti, ovvero Wicked, inoltre la Illumination produrrà anche un quarto capitolo di Cattivissimo Me e infine abbiamo lui: Shrek 5, previsto appunto per il 2025.

Shrek 5 może zostać wydany w 2025 roku. Stażystka NBC Universal przypadkowo umieściła datę premiery na swoim profilu LinkedIn. pic.twitter.com/vAroBYGSmH — Krengiel 🇵🇱 (@Krengiel69) November 9, 2023

La data d’uscita del film non è stata ancora annunciata, ma ad aprile, Chris Meleandri della Illumination aveva parlato di Shrek 5, rivelando che questo film sarebbe servito da rilancio per la saga, rendendolo così un soft-reboot. Ha specificato, inoltre, che il cast principale tornerà, quindi a dare la voce a Shrek ci sarà di nuovo Mike Myers, c’è da vedere solo chi doppierà l’orco in italiano, visto che il noto doppiatore italiano Renato Cecchetto, la voce italiana di Shrek, ci ha tristemente lasciati il 23 gennaio 2022. Non resta che aspettare per scoprire cosa ci aspetterà nel nuovo film.

Cosa possiamo aspettarci da Shrek 5?

Il motivo per cui il quinto film sarà un soft-reboot è dovuto alla scena finale del Gatto con gli Stivali 2. Ciò che vediamo, infatti, è Gatto, Kitty e Perrito dirigersi verso Molto Molto Lontano. Questa scena, quindi, fa ben pensare che i tre ladri si uniranno a Shrek, Fiona e Ciuchino in una nuova avventura, rendendo quindi il nuovo film dell’orco un crossover tra la saga principale di Shrek e la saga spin-off del Gatto con gli Stivali. Oltre ai personaggi originali, quindi, potremmo vedere anche la gatta Kitty Zampe di Velluto e il cane Perrito conoscere l’orco e la sua famiglia. Il film si prospetta essere una grande avventura crossover! Inoltre si parlava anche di uno spin-off su Ciuchino, questo creerebbe quindi un universo cinematografico a parte dedicato al mondo di Shrek. Noi siamo cresciuti con questi personaggi e non vediamo assolutamente l’ora di rivederli al cinema tutti insieme! Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare aggiornati sul film e tanto altro dal mondo del cinema.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.