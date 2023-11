Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Persona 5 Tactica, spin-off S-Jrpg dell’acclamatissimo titolo di Atlus in arrivo il prossimo 16 novembre su PC e console

Persona 5 (specialmente nella sua versione Royal) è stato il titolo che ha consacrato la serie di Atlus, nata da una costa di Shin Megami Tensei, anche a tutto il mondo occidentale, con vendite da capogiro e tanti buoni propositi per il futuro. Fra questi anche una serie di spin-off, come Persona 5 Strikers o il venturo Persona 5 Tactica, riarrangiamento in chiave S-JRPG con una trama autonoma e svincolata dal capitolo principale in arrivo il prossimo 16 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. In attesa del lancio, Atlus ha divulgato la lista trofei completa del gioco, che vediamo insieme in questo articolo.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Persona 5 Tactica consta di 40 statuette totali, di cui 28 di bronzo 7 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso succede, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Persona 5 Tactica. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Persona 5 Tactica: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Colpo definitivo : Hai inflitto 2.000 danni con un attacco.

: Hai inflitto 2.000 danni con un attacco. Viaggio senza fine : Hai giocoato 500 turni.

: Hai giocoato 500 turni. Alla mercé! : Hai attivato Ancora 1 200 volte.

: Hai attivato Ancora 1 200 volte. Mira perfetta : Hai eseguito 100 attacchi a distanza.

: Hai eseguito 100 attacchi a distanza. Offensiva ravvicinata : Hai eseguito 100 attacchi in mischia.

: Hai eseguito 100 attacchi in mischia. Volontà inconfutabile : Hai usato abilità delle Personae 100 volte.

: Hai usato abilità delle Personae 100 volte. Percorri il tuo sentiero : Hai usato abilità uniche 50 volte.

: Hai usato abilità uniche 50 volte. Sinergia di stile : Hai eseguito Assalto 50 volte.

: Hai eseguito Assalto 50 volte. Legami insostituibili : Hai eseguito Staffetta 10 volte.

: Hai eseguito Staffetta 10 volte. Nuove vette : Hai imparato l’abilità finale di un albero delle abilità.

: Hai imparato l’abilità finale di un albero delle abilità. Gli incidenti capitano : Hai assistito a un incidente di fusione.

: Hai assistito a un incidente di fusione. Spendaccione : Hai acquistato 10 armi.

: Hai acquistato 10 armi. L’aiuto di Lavenza : Hai ottenuto l’abilità di fondere le Personae.

: Hai ottenuto l’abilità di fondere le Personae. Smantellatore in erba: Hai smontato armi 10 volte.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Persona 5 Tactica: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Artigiano in erba : Hai fuso armi 10 volte.

: Hai fuso armi 10 volte. Salvatore : Hai sconfitto il boss del primo Regno.

: Hai sconfitto il boss del primo Regno. Un futuro radioso : Hai sconfitto il boss del secondo Regno.

: Hai sconfitto il boss del secondo Regno. Dominare il passato : Hai sconfitto il boss del terzo Regno.

: Hai sconfitto il boss del terzo Regno. Volontà di cambiament o: Hai sconfitto il boss del quarto Regno.

o: Hai sconfitto il boss del quarto Regno. Artigiano del sonno : Hai inflitto Sonno 20 volte usando armi fuse.

: Hai inflitto Sonno 20 volte usando armi fuse. Forza, Arsène! : Hai inflitto Disperazione 20 volte con Joker.

: Hai inflitto Disperazione 20 volte con Joker. Prendi quel tesoro, Kidd! : Hai inflitto Folgorazione 20 volte con Ryuji.

: Hai inflitto Folgorazione 20 volte con Ryuji. Mostragli la tua forza, Zorro! : Hai inflitto Spazzata 20 volte con Morgana.

: Hai inflitto Spazzata 20 volte con Morgana. Danza, Carmen! : Hai inflitto In fiamme 20 volte con Ann.

: Hai inflitto In fiamme 20 volte con Ann. Spazzali via, Goemon! : Hai inflitto Congelamento 20 volte con Yusuke.

: Hai inflitto Congelamento 20 volte con Yusuke. Sfreccia, Ioanna! : Hai inflitto Vortice 20 volte con Makoto.

: Hai inflitto Vortice 20 volte con Makoto. Stregali, Milady! : Hai inflitto Ipnosi 20 volte con Haru.

: Hai inflitto Ipnosi 20 volte con Haru. Nessuna pietà!: Hai inflitto Amnesia 20 volte con Erina.

I trofei d’argento | Persona 5 Tactica: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Crescita senza pari : Hai raggiunto il livello massimo.

: Hai raggiunto il livello massimo. Aristocratico del Metaverso : Hai accumulato 666.666 yen.

: Hai accumulato 666.666 yen. La maschera definitiva : Hai fuso Satanael.

: Hai fuso Satanael. Conquistatore dei Regni : Hai completato tutte le missioni.

: Hai completato tutte le missioni. Maestro d’armi : Hai acquistato 50 armi uniche.

: Hai acquistato 50 armi uniche. Peregrino : Hai attraversato 10.000 caselle.

: Hai attraversato 10.000 caselle. La battaglia ha inizio: Hai riunito i Ladri Fantasma.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Persona 5 Tactica: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le quattro statuette d’oro:

Un racconto rivoluzionario : Hai completato il gioco.

: Hai completato il gioco. Raccolta di conoscenze : Hai compilato tutte le voci del Grimorio delle Personae.

: Hai compilato tutte le voci del Grimorio delle Personae. Ladrocinio supremo : Hai ottenuto tutte le lodi.

: Hai ottenuto tutte le lodi. Bei momenti al Leblanc: Hai assistito a tutte le conversazioni del ritrovo.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Persona 5 Tactica:

Ladro Fantasma leggendario: Hai ottenuto tutti i trofei.

Termina qui la lista trofei completa di Persona 5 Tactica.