Eurolegend Cup: gran finale a Misano e novità per il 2024

L’Eurolegend Cup sta volgendo al termine, si prepara per un grande spettacolo a Misano, ma vi sono novità in vista del 2024. Scopriamo i dettagli

Il tanto atteso finale della stagione di Eurolegend Cup è finalmente arrivato, dopo l’annullamento delle tappe di Oschersleben e Zolder. Secondo il calendario originale, infatti, gli ultimi due appuntamenti si sarebbero dovuti svolgere in Germania e Belgio, ma il dietrofront di DSMB (Deutscher Motor Sport Bund) e RACB Sport (Royal Automobile Club Belgium) ne ha causato l’annullamento.

In soccorso di GP2EMME e della prima edizione di questa Eurolegend Cup è intervenuto il Misano World Circuit Marco Simoncelli che proprio questo weekend sarà protagonista di tanti appuntamenti per gli appassionati del motorsport. Nelle giornate 11 e 12 novembre, infatti, il circuito vedrà sfilare diverse categorie, dalla FX Pro Series alla GT4, dalla Supersport GT alla Lotus Cup, senza dimenticarci della FX3 e delle Legends per l’appunto. Facciamo ora un passo indietro e scopriamo il programma dell’Eurolegend Cup per questo gran finale a Misano e quali sono le prime novità per il 2024.

5 gare con un campionato ancora da scrivere | Eurolegend Cup Misano

Tante categorie implicano un programma fittissimo e, quasi sicuramente, ci potranno essere dei ritardi in caso di maltempo. L’Eurolegend debutterà sul circuito fra poche ore per le sessioni di prove libere, mentre le qualifiche prenderanno il via alle 15:40 secondo quanto riportato sul programma ufficiale consultabile al seguente link. Le giornate di sabato e domenica saranno dedicate interamente alle ultime 5 gare, con quelle di domenica che saranno caratterizzate dal punteggio raddoppiato. Ecco il programma:

Sabato 11 : ore 9:00 Gara 1 ore 14:15 Gara 2 ore 15:40 Gara 3

: Domenica 12 : ore 10:40 Gara 4 ore 16:25 Gara 5

:

Con ancora tante gare e il punteggio raddoppiato nelle ultime due, nulla è ancora deciso e Alberto Naska con i suoi 326 punti non può di certo dormire sogni tranquilli, specialmente se a sole quattro distanze troviamo Davide Gaggianesi che ha dato ampia prova delle sue doti da pilota. A chiudere il podio momentaneo troviamo Simone Giussani con i suoi 314 punti, mentre poco sotto a quota 304 si posiziona Rosario Messina. Anche Maselli e Cappelli potrebbero però rientrare nella corsa, nonostante i 64 punti di distacco di quest’ultimo.

Ricordiamo a chiunque volesse andare a godersi questo weekend di motorsport dal vivo che l’ingresso è completamente gratuito! Per chi invece non riuscirà ad esserci in pista, facciamo presente che il canale YouTube ufficiale trasmetterà l’intero evento in diretta. Per quanto riguarda il 2024 si intravedono già importanti novità, con i circuiti di Valencia, Vallelunga, Venray (il primo circuito ovale della categoria), Most e Grobink che hanno dato la loro disponibilità, mentre le iscrizioni per partecipare come piloti sono già aperte.

