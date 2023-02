Cosa vedere a San Valentino su Disney Plus

È alle porte San Valentino e se avete intenzione di passarlo a casa con la vostra metà vedendo un buon film, vi indichiamo in questo articolo i titoli per l’occasione su Disney Plus

A pochi giorni da San Valentino vogliamo darvi qualche consiglio sui film e le serie tv adatti per l’occasione che potete trovare su Disney Plus. La lista di titoli da recuperare a San Valentino, in realtà, sarebbe lunga. Molto spesso la Disney ha mostrato l’amore e le sue sfumature, non solo in lungometraggi di animazione. Pertanto non mancano pellicole da vedere per la festa degli innamorati, tra storie d’amore in grado di andare oltre alle apparenze e alle aspettative, possa essere un classico adatto al giorno e film un po’ più sottilmente romantici.

Disney+ per San Valentino si tinge di rosa. In occasione del giorno per eccellenza degli innamorati, la piattaforma ha molto da offrire per passare una giornata con la persona amata e godersi qualche titolo romantico che possa accendere una serata di passione. Ma anche per gli eterni romantici che amano vedere un buon film a fianco un ottimo dolce o una calda cioccolata. In ogni caso non si possono perdere i suoi contenuti dal tema romantico, anche considerate le promozioni sempre valide per abbonarsi.

I titoli per San Valentino su Disney Plus

Tra i titoli adatti al San Valentino su Disney Plus possiamo menzionare: La Bella e la Bestia, Come d’incanto, Cenerentola, Un destino delizioso, Thor: Love and Thunder, Aladdin, Jungle Cruise, Snowdrop, Sneakerentola, WandaVision, Il padre della sposa, La storia fantastica, Stargirl, West Side Story, Pretty Princess, Avatar, Mai stata baciata, Genitori in trappola, Love, Victor, Up, Zombies, Wall-E, Frozen, Coco.

Tra gli altri titoli da non perdere, Black Panther: Wakanda Forever, Jump In!, Rise Up, Soul, The Wonder Years, Summer of Soul, Us Again, Black is King, Nelle pieghe del tempo, Black Panther, Grown-ish, A casa di Raven, Il diritto di contare, Queen of Katwe, K.C. Agente segreto, Black-ish, Un genio in famiglia, Sister Act.

