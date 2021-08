Rilasciato il trailer finale di Eternals, in uscita il 3 novembre

Rilasciato il trailer finale di Eternals, il debutto nel Marvel Cinematic Universe della regista premio Oscar Chloé Zhao

Dopo una giornata contrassegnata dall’uscita della seconda puntata di What if…?, la prima serie animata di casa Marvel, ecco subito che viene rilasciato il trailer finale di Eternals, uno dei prodotti più attesi dell’anno. In questo trailer possiamo vedere nuovamente da vicino l’immenso cast del film, a partire da Angelina Jolie e Salma Hayek, passando per Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington e tutti gli altri.

Possiamo osservare meglio i poteri di ogni singolo Eterno, in bella mostra grazie a degli effetti visivi degni del miglior blockbuster Marvel. A questa potenza viene però associata anche una grande fluidità nella regia, in cui si riconosce la mano esperta di Chloé Zhao, fresca vincitrice dell’Oscar con il suo Nomadland. Anche il suo nome è una delle fonti di maggiore attesa per questo film e si può evincere anche questo dal trailer. Quasi mai all’interno del materiale promozionale di un film Marvel era stata data tanta importanza al nome del/la regista. Questa volta viene invece sottolineato che alla guida del progetto c’è una donna capace, premiata e da cui aspettarsi un passo in avanti nella qualità dei film Marvel.

Cosa aspettarsi dopo il trailer finale di Eternals

Si tratta di un trailer epico, che risponde ad alcune delle domande che giravano nella mente di molti appassionati dal teaser dello scorso maggio. Chi sono gli Eterni? Quando sono arrivati sulla Terra? Se sono davvero così potenti, perché non sono intervenuti per fermare Thanos? Tutte queste domande trovano risposta nel trailer, che però solleva nuovi quesiti. Quale grave minaccia li porterà a riunirsi in questo film? A quale creatura ancor più potente di loro obbediscono? Non ci resterà che attendere il 3 novembre, data di uscita del film in Italia, per scoprirlo.

Per ingannare l’attesa, ecco a voi il trailer finale di Eternals.

