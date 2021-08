Windows 11: temporaneamente disabilitate le stime di Windows Update

Le informazioni sulle stime degli aggiornamenti si vede che sono sicuramente utili. Soprattutto data l’ossessione di Microsoft per tutto ciò che concerne la produttività su Windows 11. L’ultima build di anteprima di Windows 11 presenta un importante cambiamento in questo senso. Infatti la multinazionale di Redmond ha deciso di disabilitare temporaneamente le stime per i computer con Hard Disk meccanico standard.

Ciò significa che per il momento solo i computer dotati di SSD continueranno a visualizzare le stime di aggiornamento. Microsoft ha però affermato che l’intera faccenda è solo passeggera. Durerà infatti fino a quanto non si riusciranno a gestire una serie di bug che affliggono questa funzione.

Abbiamo testato la capacità di vedere le stime per quanto tempo richiederebbe un riavvio per gli aggiornamenti in posti come il menu di alimentazione in Start, nelle notifiche di riavvio, nella pagina Impostazioni di Windows Update e all’interno dell’icona di Windows Update che appare in basso a destra sulla barra delle applicazioni. Stiamo apportando una piccola modifica a questa funzione, di conseguenza verrà visualizzata per il momento solo su PC con SSD. Se il tuo PC ha un HDD standard, non vedrai più le stime. Speriamo di riportare le stime sui PC con HDD una volta appianati altri bug.