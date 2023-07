Renfield, il film sull’aiutante di Dracula interpretato da Nicholas Hoult, Nicolas Cage e Awkwafina, potrebbe vedere l’arrivo di un sequel

Nonostante il piuttosto scarso risultato al box office, Renfield con Nicolas Cage potrebbe avere un sequel. Questo è ciò che suggerisce il regista del primo film Chris McKay, nonostante il finale della pellicola lasciasse poco spazio al dubbio. Parlando con Empire ha infatti affermato il corpo del Conte Dracula (Nicolas Cage) è sì stato fatto a pezzi da Renfield (Nicholas Hoult), ma il suo corpo potrebbe comunque venire assemblato di nuovo. Aggiunge inoltre che potrebbe addirittura esserci spazio per la presenza di Van Helsing!

Renfield sta cementificando quei frammenti con l’acqua santa per poi spargerli presumibilmente in tutto il mondo. Ma in ognuna di quelle celle, Dracula è ancora vivo, e potrebbe ricomporsi. Ci sono scelte che abbiamo fatto per suggerire che esista un mondo di cacciatori di vampiri là fuori… Non sarebbe un’esagerazione suggerire che Van Helsing potrebbe essere là fuori.

Renfield: un sequel in arrivo?

Ancora però non sappiamo se la Universal Pictures deciderà di procedere alla realizzazione di un sequel. Ovviamente sembra siamo lontani da un vero e proprio annuncio. Universal potrebbe non voler rischiare nuovamente economicamente con Renfield, date le ingenti perdite subite con la produzione di questo film. Nonostante infatti la buona accoglienza del (poco) pubblico che lo ha visto nelle sale e la curiosità che ha ammantato il film fino alla sua uscita, la pellicola ha incassato globalmente poco più di 26 milioni di dollari a fronte di costi di produzione stimati a 65 milioni di dollari. Vi terremo in ogni caso aggiornati sulla nostra pagina dedicata a film e serie tv circa gli sviluppi di questa produzione. Voi cosa ne pensate di Renfield? Siete andati a vederlo? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità nel panorama cinematografico!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.