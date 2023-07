Wo Long Fallen Dynasty: ecco i DLC in arrivo

Pubblicata ufficialmente la roadmap con tutti i DLC in arrivo in Wo Long: Fallen Dynasty. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news

Annunciato lo scorso anno, durante uno showcase di Xbox e Bethesda, il recente Sekirolike di Team Ninja è approdato a marzo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X/S. Il titolo ha fin da subito ottenuto il favore di pubblico e critica, grazie anche ad un combat system solido e ben studiato, che prende a piene mani ispirazione dai capisaldi del genere. Nella nostra recensione in merito abbiamo già ampiamente analizzato le principali caratteristiche di Wo Long: Fallen Dynasty, mentre oggi vi riportiamo il programma completo di tutti i DLC previsti, annunciato nelle scorse ore dagli sviluppatori.

Wo Long: Fallen Dynasty si prepara ad accogliere i DLC

Mentre il primo grande DLC è già disponibile, nelle scorse ore gli sviluppatori hanno diffuso ufficialmente un riassunto su tutti i principali aggiornamenti in arrivo entro la fine dell’anno corrente su Wo Long: Fallen Dynasty. Come potete vedere anche nell’immagine qui sopra, il programma prevede ben due contenuti scaricabili a pagamento: uno a settembre e l’altro a dicembre, i quali puntano ad aggiungere diversi nuovi elementi ed espandere l’end-game del titolo. In aggiunta ad essi troviamo però anche tutta una serie di aggiornamenti gratuiti che mireranno a migliorare il bilanciamento di gioco, ma anche ad introdurre novità come nuove missioni Boss Rush ed una collaborazione con la serie Nioh e Lies of P. Si tratta di un nutrito supporto post lancio e non vediamo l’ora di scoprire maggiori informazioni in merito ai contenuti in arrivo.

