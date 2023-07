Realme: arriva in Italia il Summer Tour!

Dal 10 luglio al 5 settembre la riviera si infiamma con gli eventi del realme Summer Tour dedicato ai giovani e alla serie realme 11 Pro

Realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha in serbo per i giovani amanti della tecnologia all’ultimo grido un’estate rovente! Dal 10 luglio al 5 settembre si terranno gli eventi del “realme Summer Tour” nella riviera romagnola in collaborazione con l’irriverente presentatore Andrea Prada.

Realme Summer Tour: l’evento

Da sempre la mission di realme è quella di offrire prodotti perfetti per l’entertainment dei più giovani, per questo motivo ha deciso di organizzare 10 eventi in cui i ragazzi potranno godersi a pieno l’estate e l’esperienza di intrattenimento offerta dal brand. Durante i diversi appuntamenti, che si terranno a Rimini, Riccione, Cesenatico, San Mauro Mare, Bellaria Igea Marina e Teramo, un palco con 3 ledwall ospiterà tantissimi special guests e i più famosi influencer italiani del momento appartenenti al mondo di Tik Tok e Instagram, con cui i giovani avranno la possibilità di passare momenti ricchi di emozioni e musica.

Infine, si potranno testare tutte le funzionalità dei modelli di ultima generazione della nuova serie realme 11 Pro, appena arrivata sul mercato italiano, grazie al booth sempre presente dei diversi appuntamenti in cui gli utenti potranno scoprire i nuovi prodotti. Ma il divertimento non finisce qui, infatti, ci si potrà divertire scattando le foto ricordo più belle in compagnia dei propri amici, negli appositi photobooth corner che saranno posizionati nell'area e, alla fine di una giornata in cui il divertimento ha fatta da padrone, torneranno a casa con gli strepitosi gadget firmati realme e con indelebili ricordi.