Ranma 1/2: nuova serie anime in arrivo!

Hanno annunciato l’arrivo di una nuova serie anime basata su Ranma 1/2, la famosa e amatissima serie manga con protagonista Ranma Saotome!

Con l’annuncio delle serie anime di Crunchyroll in arrivo questa estate 2024 sembra che le sorprese siano già finite per i fan otaku. Ebbene le cose non stanno affatto così, è in arrivo un’altra grande sorpresa per tutti gli appassionati dei manga e degli anime. Parliamo infatti di una nuova serie di Ranma 1/2. L’annuncio l’ha lasciato la stessa creatrice della serie manga, la fumettista giapponese Rumiko Takahashi, direttamente con un post su X. Si tratta di una nuova serie che arriva dopo 14 anni dall’ultimo adattamento anime del 2010. Oltre al post, è stato creato anche un nuovo account X proprio per la nuovissima serie anime di Ranma 1/2.

La nuova serie anime di Ranma 1/2 ripercorrerà le vicende di Ranma Saotome

Con la pubblicazione del post della fumettista giapponese e della creazione del profilo della nuova serie, hanno inoltre annunciato anche l’inizio della produzione della serie. Oltre a questo, ci hanno anche riferito che ci sveleranno più dettagli a un evento speciale il mercoledì di 17 luglio 2024 alle ore 6 in Giappone, indicativamente per noi l’evento si terrà alle 11 del mattino. L’evento si terrà online sul profilo X ufficiale. Ranma 1/2 parla di una giovane studentessa liceale, Ranma Saotome, che si trasforma in una donna adulta nel momento in cui questa viene bagnata dall’acqua fredda. La serie parlerà delle sue vicende tragi-comiche insieme alla sua ragazza Akane Tendo. Non è tuttavia la prima volta che ci creano un adattamento in serie, ci hanno infatti già fatto la serie anime del 2010 e inoltre anche una serie tv drammatica in live-action.

Che ne pensate? Conoscevate già Ranma? Vi piacerebbe vedere il suo ritorno? Ditecelo con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

