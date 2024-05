Confermata la nuova serie nell’universo di The Office

The Office, la nuova serie è stata confermata e porta con sé anche una nuovissima ambientazione che punta verso il Midwest

Peacock ha ufficialmente annunciato che il Midwest sarà la nuova posizione per il revival di The Office di Greg Daniels e Michael Koman. Sono stati rivelati oggi anche i dettagli del nuovo show che sarà ambientata nello stesso universo narrativo della popolare serie mockumentary di Steve Carrell. Tuttavia, non è ancora stato deciso il titolo ufficiale. Daniels e Koman hanno, però rivelato di cosa parlerà la serie. C’è da aspettarsi che la trama segua la stessa troupe di documentari nello stesso universo che ha mostrato al pubblico uno spiraglio del mondo di Dunder Mifflin. Soltanto che, invece di seguire un’azienda cartaria a Scarnton, in Pennsylvania, il team seguirà un giornale storico del Midwest che sta lentamente morendo, ma con un editore deciso a riportarlo in vita grazie all’aiuto di una squadra di giornalisti volontari.

Nuova serie di The Office, cosa sappiamo

Sono passati più di dieci anni dall’ultimo episodio di The Office. Eppure, la serie continua a guadagnare popolarità, perciò i tempi sono maturi per costruire una nuova generazione di fan su Peacock. Lo show è in produzione da parte di Universal Television. La serie senza titolo di The Office si sta concretizzando, infatti, ha già due protagonisti. L’idea è quella di creare comunque un cast corale per la storia. I due protagonisti già legati al futuro show sono Domhnall Gleeson, direttamente dall’ultimo capitolo di Star Wars, e Sabrina Impacciatore da The White Lotus. I produttori esecutivi della serie sono: Daniels, Koman, Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman e Banijay Americas. Si prevede l’inizio della produzione a luglio.

