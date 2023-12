May December, Julianne Moore non conosce tutti

Anche Julianne Moore non conosce tutta la verità su Gracie, il personaggio che interpreta in May December

Persino Julianne Moore, attrice premio Oscar, ignora la verità sul personaggio che interpreta in May December, film presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023 e poi distribuito negli USA su Netflix a dicembre. La pellicola racconta una storia di cui neppure la sua protagonista conosce tutti i retroscena. Julianne Moore interpreta Gracie Atherton-Yoo, una donna che negli Anni ’90 ha creato scalpore nella sua comunità per via di una storia d’amore per molti ritenuta “scandalosa”. Gracie si è innamorata di un ragazzo, all’epoca tredicenne: il suo nome è Joe Yoo. Nonostante le critiche, Gracie e Joe hanno cercato di proteggere il loro amore. Con il tempo hanno costruito la loro famiglia diventando genitori di tre bambini. E quell’equilibrio così sottile viene messo nuovamente a dura prova dall’arrivo di una stella di Hollywood. In May December è proprio l’arrivo di Elizabeth Berry, attrice interpretata da Natalie Portman, a minacciare il loro matrimonio.

May December, Julianne Moore ammette di non conoscere tutta la verità su Gracie

Elizabeth Berry bussa alla porta di Gracie informandola che a breve interpreterà al cinema un personaggio ispirato alla sua storia. Eppure anche Julianne Moore ha ammesso di non conoscere la verità sul personaggio che interpreta. Elizabeth scopre dal primo figlio di Gracie, nato da un precedente matrimonio, che la madre è stata vittima di abusi da parte dei suoi fratelli da bambina. Dopo quella scoperta, si convince che molte delle scelte di Gracie siano derivate da quanto accaduto in passato, ma tempo dopo sarà proprio Gracie a smentire il figlio. A quel punto ci si interroga su chi abbia mentito: Gracie o George? Su questo Julianne Moore ha rivelato:

Non so nemmeno se Gracie sia consapevole. Questa è la cosa insidiosa del nostro passato e dei nostri traumi. È un’opinione personale questa, ma non credo che il comportamento nasca dal nulla. C’è una causa ed un effetto in ogni cosa. Ma con la storia di qualcuno, le persone non sono consapevoli o addirittura coscienti di quello che è successo.

Insomma, l’attrice non sente di poter giudicare la verità. Voi avete visto il suo film? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

