The Marvels è il peggiore incasso della storia del MCU

The Marvels è il peggiore incasso di sempre per un film dei Marvel Studios con un flop clamoroso al box-office

Alla fine la Disney ha alzato bandiera bianca, e concluso il quarto weekend di sfruttamento al box-office globale annunciando che non comunicherà più i dati sugli incassi globali di The Marvels.

Costato più di 220 milioni di dollari, il cinecomic è scivolato all’undicesimo posto negli Stati Uniti durante il weekend che si è appena concluso, con appena 2.4 milioni di dollari guadagnati. Dopo un mese dall’uscita quindi il film di Nia DaCosta ha chiuso la sua corsa con 80 milioni di dollari negli Stati Uniti e 197 milioni di dollari in tutto il mondo. La speranza era che tenesse bene durante il Ringraziamento e poi il periodo delle vacanze di Natale, ma evidentemente la stessa Disney si è dovuta arrendere alla realtà.

Il flop di The Marvels: il peggiore incasso della storia del Marvel Cinematic Universe

Diversi cinema, ovviamente, continueranno a proporre la pellicola fino alla fine dell’anno, ma smettere di comunicare i dati implica che le aspettative sugli incassi siano prossime allo zero. A fine corsa, The Marvels avrà quindi raggiunto il triste primato del peggiore incasso di sempre per un film dell’Universo Cinematografico Marvel, un titolo detenuto finora da L’incredibile Hulk del 2008 che aveva incassato 264 milioni di dollari in tutto il mondo. Al momento The Marvels è anche il primo film Marvel a non aver raggiunto i 100 milioni di dollari negli USA. Va ricordato comunque che, con 33 film usciti al cinema e quasi 30 miliardi di dollari in incassi globali, il franchise Marvel è tutt’altro che finito. Tuttavia, nel 2023 un altro cinecomic dello studio ha registrato incassi deludenti: Ant-Man and the Wasp ha raccolto solo 476 in tutto il mondo. Guardiani della Galassia – Vol 3, per contro, ne ha fatti quasi il doppio. Aspettative per l’MCU si sono poi create a seguito dell’uscita della seconda stagione di Loki, di ottima qualità e che potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza per il franchise. Staremo a vedere se sarà così o si tratterà di un ultimo canto del cigno.

