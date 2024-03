Oscar 2024: ecco il miglior film!

La notte degli Oscar si è conclusa e ci sono state tantissime sorprese, con delle premiazioni che, a parer nostro, sono state più che meritate. Ecco il miglior film premio Oscar 2024!

Abbiamo aspettato a lungo e con molta curiosità questa premiazione e alla fine il grande momento è arrivato, gli Oscar si sono tenuti questa notte e le premiazioni di quest’annata sono state a dir poco sorprendenti e meritatissime. Per dare un’occhiata completa a tutti i vincitori, vi rimandiamo a questo articolo. Partiamo dal premio principale dell’evento, il miglior film dell’anno. Considerando la qualità e le tematiche del film, non ci sembra una grande sorpresa che abbia vinto. Per la regia di Christopher Nolan, il migliori film del 2023 è Oppenheimer! Il film con protagonista Cillian Murphy che ha interpretato lo storico fisico Robert Oppenheimer, colui che ha creato la prima bomba atomica e che ha contribuito a costruire un’arma in grado di distruggere il mondo nella seconda guerra mondiale.

Un’arma nucleare vincitrice come miglior film agli Oscar 2024

Come si può facilmente dedurre dal film, la storia parla di Robert Oppenheimer, un fisico che ha avuto l’idea geniale di creare la bomba atomica, l’arma più letale e pericolosa che il mondo abbia mai visto. Il film è pieno di tensione, si percepiscono gli orrori della guerra e l’inarrestabile e incontenibile senso di colpa del fisico per aver creato un’arma in grado di distruggere un pianeta- La scoperta della bomba atomica è una delle più grandi della storia dell’umanità, e il suo utilizzo non solo ha ucciso milioni di persone, ma ha anche traumatizzato i sopravvissuti, cambiando per sempre le sorti dell’umanità e del nostro pianeta. Il film è pieno di questi escamotage, dove il geniale fisico affronta sia gli studi per creare la bomba, sia il processo per aver creato l’arma, scontrandosi anche con Lewis Strauss, interpretato da Robert Downey Jr.

Una vittoria meritata per un film che ci ha spiegato come le cose sono andate veramente con una messinscena impeccabile, una fotografia ammaliante e delle performance attoriali mostruose. Che ne pensate? Si è meritato il premio o lo avreste dato a qualcun altro? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

