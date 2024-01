Nuovi monitor a 5 stelle per il comfort visivo

Raggiungendo nuove vette e ricevendo l’onoreficenza CES 2024 Innovation Award, Dell Technologies introduce il primo monitor al mondo da 40 pollici con risoluzione 5K, certificato a cinque stelle per il comfort visivo: il monitor Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub

Celebrando nove anni di primato nel campo dei monitor per PC, Dell continua a spingere i limiti dell’innovazione dei display, colmando le esigenze di coloro che cercano prestazioni eccezionali abbinando tecnologia avanzata e design di qualità.

Dell rivoluziona con Monitor 5K da 40 pollici

Che tu sia un content creator, un data scientist o un professionista che necessita di un monitor per mantenere la produttività nel tuo flusso di lavoro, possedere un dispositivo con il massimo valore in termini di precisione ed efficienza è essenziale. Conosciuto per la qualità straordinaria delle immagini, l’U4025QW è indispensabile per coloro che richiedono chiarezza e colori eccezionali.

Questo monitor ultrawide curvo con certificazione VESA DisplayHDR 600, utilizzando la tecnologia IPS Black Panel, offre un contrasto cromatico superiore e dettagli intricati con una risoluzione 5K (5120×2160).

Per migliorare la salute degli occhi con il nuovo monitor UltraSharp, Dell ha collaborato con TUV Rheinland per ottenere la certificazione a cinque stelle per il comfort visivo, un nuovo standard del settore. Dell ha raggiunto questo standard implementando tre importanti miglioramenti:

Aumento della frequenza di aggiornamento da 60 Hz a 120 Hz per fornire immagini in movimento più fluide e nitide.

Integrazione di un sensore di luce ambientale per regolare automaticamente luminosità e temperatura del colore in base alle condizioni di luce, riducendo i segni di affaticamento oculare.

Miglioramento di Dell ComfortView Plus per ridurre le esposizioni dannose alla luce blu, dimostrando una riduzione degli affaticamenti oculari.

Questo monitor offre precisione, produttività e convenienza. Con uno spazio colore DCI-P3/Display P3 al 99%, è perfetto per attività che richiedono precisione cromatica millimetrica. Gli utenti possono facilmente calibrare i colori con il software Dell Color Management.

Inoltre, le opzioni di connettività sono avanzate, inclusa la porta Thunderbolt 4 per un’unica soluzione di cavo con erogazione di potenza fino a 140 W. Supporta anche connettività Ethernet cablata ad alta velocità a 2,5 Gbps, HDMI 2.1 FRL e DisplayPort 1.4. Il monitor UltraSharp è presentato con una finitura argento platino di alta qualità per un’estetica pulita, e le porte frontali ad accesso rapido semplificano il collegamento dei dispositivi esterni.

Per chi cerca un display più piccolo con risoluzione diversa, il nuovo monitor hub Dell UltraSharp 34 Curved Thunderbolt (U3425WE) offre molte delle stesse caratteristiche dell’U4025QW, incluso il comfort visivo a cinque stelle, tecnologia IPS Black e connettività Thunderbolt 4 (erogazione di potenza fino a 90 W).

Promuovendo la sostenibilità, abbiamo rafforzato il nostro impegno verso materiali più ecologici sia nei processi produttivi che nell’imballaggio. L’imballaggio utilizzato per proteggere i monitor UltraSharp è realizzato al 100% con contenuto riciclato e/o rinnovabile, rappresentando un passo avanti significativo verso il raggiungimento dei nostri obiettivi ambiziosi entro il 2030.

Entrambi i modelli U4025QW e U3425WE sono costruiti con l’85% di plastica riciclata post-consumo (PCR) e il 100% di alluminio riciclato.

Inoltre, questi monitor rispettano i più recenti standard ambientali, come EnergyStar e TCO Certified Edge, e vantano la registrazione EPEAT Gold. Dell è un leader riconosciuto con la designazione EPEAT Climate+, conferita ai prodotti che rispettano le migliori pratiche del settore per la sostenibilità e la riduzione delle emissioni.

Prezzi e disponibilità:

Il monitor hub Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt (U4025QW) sarà disponibile globalmente a partire dal 27 febbraio 2024, con un prezzo di partenza di $2.399,99 (USA) e $3.289,99 (CA).

Il monitor Dell UltraSharp 34 Curved Thunderbolt Hub (U3425WE) sarà anch’esso disponibile in tutto il mondo dal 27 febbraio 2024, con un prezzo di partenza di $1.019,99 (USA) e $1.399,99 (CA).

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).