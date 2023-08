Ordinary Angels: Hilary Swank nel nuovo trailer

Hilary Swank è pronta a tornare in Ordinary Angels, di cui vi presentiamo il nuovo trailer, in cui interpreta Sharon Stevens, una parrucchiera che negli anni ’90 mise in piedi una raccolta fondi per salvare una bambina

Ordinary Angels, per la regia di Jon Gunn e con Hilary Swank e Alan Ritchinson, sarà al cinema negli Stati Uniti dal 13 ottobre. In occasione dell’ormai imminente uscita, Lionsgate ha condiviso un nuovo trailer del progetto, in cui spicca la presenza della premio Oscar Hilary Swank e di Alan Ritchson, star della serie Prime Video Reacher.

Hilary Swank, già premio Oscar per Boys Don’t Cry e Million Dollar Baby, è assente dalle scene dal 2022, quando ha preso parte alla serie Daily Alaskan. Al suo fianco, nei panni del vedovo Ed Schmitt, troviamo per l’appunto Alan Ritchson, assurto ad una nuova popolarità con la serie Prime Video Reacher, ma apparso di recente anche in Fast X e atteso in Ministry of Ungentlemanly Warfare, spy story ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, diretta da Guy Ritichie. Completano il cast Amy Acker, Nancy Travis, Tamala Jones, Emily Mitchell, Drew Powell e Skywalker Hughes, nei panni della piccola Ashley. La sceneggiatura è invece a cura di Meg Tilly e Kelly Fremon Craig.

Ordinary Angels, trama e trailer del film basato su una storia vera

Basato su una straordinaria storia vera, Ordinary Angels racconta di una parrucchiera tenace e testarda, Sharon Stevens, con la vocazione nell’aiutare il prossimo. Interessata nell’organizzazione del funerale di una sconosciuta, la donna decide di occuparsi della sua giovane figlia, Ashley, che ha bisogno di un trapianto di fegato. Dopo aver coinvolto la sua comunità in una rocambolesca raccolta fondi ed aver convinto il padre della bambina ad accettare i soldi, Sharon si trova però a dover fronteggiare la più grande nevicata nella storia del Kentucky, che si abbatte sullo Stato proprio quando Ashley avrebbe dovuto raggiungere l’ospedale. Facendo appello ancora una volta sulla propria comunità, Sharon troverà il modo di risolvere la situazione. La data di uscita in Italia è ancora ignota, ma naturalmente vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.