CORSAIR: annunciato il nuovo mouse gaming per MMO Scimitar Elite Wireless

Il leader mondiale nella produzione di accessori e dispositivi ad alte prestazioni Corsair ha annunciato il lancio del nuovissimo mouse da gioco per MMO Scimitar Elite Wireless

Questo mouse, un’evoluzione della pluripremiata serie SCIMITAR, è stato appositamente progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori MMO; è ora stato dotato, infatti, di una connettività wireless a bassa latenza. Con questo mouse di alta gamma, puoi lanciare incantesimi, eseguire azioni e comandi di gioco con precisione, rendendo le tue avventure di gioco ancora più coinvolgenti.

Il mouse Scimitar Elite Wireless offre una straordinaria esperienza di gioco MMO. I suoi 16 pulsanti completamente programmabili ti consentono di assegnare azioni specifiche e regolare il pannello laterale “Key Slider” a 12 pulsanti; in modo che si adatti perfettamente alla tua mano. Garantendo così il massimo successo in ogni battaglia.

L’ergonomia avanzata del mouse, con una presa laterale texturizzata e un design iconico, ti permette di giocare comodamente anche nelle sessioni di gioco più lunghe, inclusi i dungeon più impegnativi.

Dettagli sul nuovo Corsair Scimitar Elite Wireless per MMO

Questo mouse da gaming combina le straordinarie prestazioni MMO della serie SCIMITAR con la comodità della connettività wireless. Puoi trasmettere i tuoi movimenti e clic senza lag grazie alla tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS, che offre una latenza inferiore a 1 millisecondo; oppure puoi scegliere la modalità Bluetooth.

La batteria a lunga durata ti consente di giocare fino a 150 ore prima di doverla ricaricare. Inoltre, puoi salvare fino a tre profili personalizzati per adattare il mouse alle tue esigenze specifiche per ogni gioco.

Questo mouse è il compagno ideale per qualsiasi avventura di gioco. Il sensore ottico ultra-preciso CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI segue i tuoi movimenti senza problemi. Mentre i piedini del mouse in PTFE assicurano una scorrevolezza ottimale, consentendoti di lanciare incantesimi senza errori. Gli switch ottici del pulsante destro e sinistro registrano le tue azioni di gioco in modo estremamente veloce e sono garantiti per 100 milioni di clic.

Con questo mouse da gaming di casa Corsair, le tue partite MMO saranno più intense che mai. Se vuoi vivere le tue avventure di gioco in modalità wireless, prendi il tuo Scimitar Elite Wireless e inizia a scrivere la tua leggenda. Si noti che l’autonomia della batteria di 150 ore è valida solo quando si utilizza la modalità Bluetooth con la retroilluminazione disattivata.

Disponibilità

Il mouse gaming Scimitar Elite Wireless di Corsair è già disponibile sul negozio online Corsair e presso i rivenditori e i distributori online autorizzati Corsair in tutto il mondo. È coperto da una garanzia di due anni e supportato dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di Corsair livello globale. Per conoscere i prezzi aggiornati, si può visitare il sito Web di Corsair o contattare i rappresentanti locali di vendita o PR di Corsair.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo mouse per MMO Scimitar Elite Wireless di Corsair ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).