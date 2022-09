One Piece Film: Red verrà presentato in anteprima nazionale al Lucca Comics & Games alla presenza di ospiti d’eccezione

Si fa sempre più vicino il ritorno di uno degli eventi più attesi in Italia: il Lucca Comics & Games. Tra gli eventi più attesi di questa nuova edizione c’è sicuramente la presentazione di One Piece Film: Red, nuova pellicola tratta dal celebre manga di Eiichiro Oda, attesa a Lucca il 29 ottobre. L’annuncio è arrivato da Anime Factory, etichetta appartenente a Plaion Pictures, pronta a portare in scena dunque il nuovo film diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation.

Il film, dunque, verrà presentato in anteprima nazionale al grande evento di Lucca. La visione del film sarà accompagnata dalla presenza del regista Goro Taniguchi e del Direttore dell’animazione e Character Designer Masayuki Sato. Per assistere alla proiezione del lungometraggio è necessario acquistare i biglietti per l’ingresso al Lucca Comics & Games 2022, in vendita a partire dal 1 settembre.

La proiezione in anteprima nazionale di One Piece Film: Red rientra in un ampio programma allestito da TOEI Animation Europe, con una serie di iniziative che andranno in scena dal 28 ottobre al 1 novembre 2022 e che segneranno il più grande evento mai realizzato in Italia a tema One Piece. Questo evento rientra nella celebrazione dei 25 anni del manga, che col nuovo film è pronto a vivere un altro capitolo della sua esistenza. La pellicola vede il ritorno sul grande schermo di Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia, con un profondo coinvolgimento dell’autore Eiichiro Oda, produttore del film che al box office globale ha già ottenuto grandi risultati.

Il film infatti è diventato in Giappone il più redditizio di sempre nel franchise, incassando più di 86 milioni di euro e facendo segnare il secondo migliore debutto nella storia del cinema giapponese, nonché il migliore incasso anime del 2022. Il film ha iniziato a fare il proprio giro anche in Europa, ottenendo buoni risultati in Francia e a breve sbarcherà anche in Italia.

La trama del film

One Piece Film: Red presenta una forte componente musicale, arricchita dalla preziosa interpretazione della star giapponese Ado. Tra le tante novità introdotte dal lungometraggio c’è anche l’atteso ritorno di Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori e il pirata che ha spinto Luffy a diventare un pirata.

Tra i personaggi nuovi c’è Uta, figlia di Shanks. La ragazza è la cantante più amata del globo, con una voce definita “ultraterrena. In un concerto Uta decide per la prima volta di svelare il proprio volto al mondo e questa rivelazione attira un numero importante di suoi fan. Quando il concerto inizia, però, viene rivelato un segreto della voce di Uta che potrebbe cambiare il mondo, un pericolo che porterà Luffy e Shanks a mettersi in azione e impegnarsi in una profonda battaglia per la libertà.

One Piece Film: Red dunque verrà presentato il 29 ottobre 2022 in anteprima nazionale al Lucca Comics & Games, per poi arrivare nelle sale italiane dove tantissimi fan attendono con ansia questo nuovo capitolo di One Piece. Per tutti gli aggiornamenti sul mondo del cinema seguite il nostro sito.

