Nido di vipere dal 15 settembre: le clip del thriller sud coreano

In arrivo nelle sale italiane Nido di vipere, thriller sud coreano partorito dalla geniale mente di Kim Yong-Hoon, campione d’incassi in madrepatria. Officine Ubu ha rilasciato le prime e inedite clip italiane del thriller, dall’omonimo romanzo del giallista giapponese Keisuke Sone

Nido di vipere, in arrivo nei cinema di tutta Italia a partire dal 15 settembre, si presenta come un thriller dove il destino gioca con i protagonisti: quattro personaggi ai margini della società si intrecciano in modo imprevedibile quando un umile inserviente trova una borsa piena di denaro abbandonata in un armadietto. L’inattesa scoperta diviene ben presto un problema, portandosi dietro di sé un intreccio di storie di spietati malviventi ed esistenze miserabili. Tra tradimenti, omicidi, colpi di fortuna e sfortuna, il destino si beffa dei quattro protagonisti tessendo una fitta trama, cacciandoli in guai sempre più profondi, attraverso un disperato gioco senza esclusione di colpi.

Nido di vipere, sinossi del film di Kim Yong-Hoon

Inganna o verrai ingannato. Mordi o verrai morso. Vivi o muori. Sono coloro che hanno fiutato l’odore del denaro sporco…

Con questo incipit ci viene presentato Nido di vipere, film sud coreano di Kim Yog-Hoon. La sinossi che ci viene fornita innalza ancora di più l’attesa per il film, che vedrà la luce delle sale cinematografiche italiane a partire dal 15 settembre:

Un umile inserviente, costretto a prendersi cura della madre malata, trova una borsa piena di soldi in un armadietto della sauna dove lavora. Ignora però che dietro alla borsa si nasconde un intreccio di storie di spietati malviventi: un doganiere indebitato, un feroce strozzino, un’astuta truffatrice, una giovane escort con un marito violento e un immigrato illegale si danno la caccia nel tentativo di mettere le mani sul denaro. Tra omicidi, tradimenti, colpi di fortuna e sfortuna i loro destini beffardi s’incrociano, cacciandoli in guai sempre più profondi, in un disperato gioco senza esclusione di colpi.

Clip ufficiali in italiano del thriller sud coreano

Con una rievocazione pulp di Tarantino e noir dei fratelli Coen, il tanto atteso Nido di vipere vanta un cast corale di prestigio con Jeon Do-yeon, premiata come Miglior Attrice a Cannes 2007, la star Jung Woo-sung e Youn Yuh-jung, Premio Oscar per Minari. In attesa del suo arrivo nei cinema, ecco le nuove clip in italiano:

Nido di vipere, curiosità sul film campione d’incassi

Il regista esordiente Kim Yong-Hoon che dirige Nido di vipere, si basa su una sua sceneggiatura tratta dal romanzo “Waranimosugaru Kemonotachi” dello scrittore Keisuke Sone. Secondo il regista, l’autore giapponese Keisuke Sone che ha scritto il romanzo da cui è tratto il film, “è un fan dei film coreani” ed “è stato molto accogliente” all’idea di un adattamento cinematografico.

Kim Yong-hoon ha mostrato per la prima volta la sua sceneggiatura all’attrice Jeon Do-yeon e l’attrice non si è fatta sfuggire l’occasione: ha accettato l’offerta e ha convinto Youn Yuh-jung ad unirsi al cast. Le musiche originali del film sono della compositrice Nene Kang (Borderless Walls) e il film ha già ricevuto un importante riconoscimento: Premio Speciale della Giuria al Festival di Rotterdam.

